Koroonavaktsiini tootja AstraZeneca lükkas tagasi Saksamaa meedias levinud teated, et ravimi tõhusus on üle 65-aastastel inimestel väiksem. Euroopa Liit soovib kehtestada ekspordi läbipaistvuse mehhanismi, et näha, kuhu Euroopas toodetud vaktsiini tarnitakse.