Koondkeskmised reitingud: Reformierakond suurendas edu, EKRE möödus Eesti 200-st

Reformierakond suurendas oma edu Keskerakonna ees, EKRE möödus uuesti Eesti 200-st ning Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Isamaa toetus võrdsustus, selgub kolme uuringufirma koondkeskmistest reitingutest.

Võttes aluseks kolme uuringufirma Norstat Eesti, Turu-uuringute AS-i ja Kantar Emori viimased jaanuarikuised küsitlused, oli aritmeetilise koondkeskmisena kõige populaarsem erakond Reformierakond 28 protsendiga. Kuu varem detsembris oli Reformierakonna koondkeskmine toetus 26 protsenti ehk võimule tulek tõstis erakonna toetust.

Teisel kohal on populaarsuselt Keskerakond, kelle koondkeskmine toetus oli jaanuaris 20 protsenti. Kuu varem oli see 21 protsenti ehk koondkeskmisena Keskerakonna toetus väga palju ei langenud.

Kolme uuringufirma jaanuarikuised erakondade toetusnumbrid olid harvanähtavalt sarnased. Vaid Emoril on kolmandal kohal populaarsuselt Eesti 200 ja neljandal EKRE, samas kui Norstatil ja Turu-uuringutel oli EKRE eespool Eesti 200-st.

Koondkeskmisena tõusis EKRE taas Eesti 200-st mööda. Toetused vastavalt EKRE-l 16 ja Eesti 200-l 15 protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koondkeskmine toetus on kolmel viimasel kuul veidi, aga stabiilselt langenud. Mullu novembris oli see 10, detsembris üheksa ja jaanuaris kaheksa protsenti.

Sisuliselt on see viinud sotside toetuse samale tasemele Isamaaga, kel on veidi õnnestunud oma reitingut kergitada. Isamaa koondkeskmine toetus jaanuaris oli seitse protsenti.

Parlamendiväliste Roheliste koondkeskmine toetus oli kolm ja Eesti Tulevikuerakonnal üks protsent.

Mullu augustis hakkas ERR-i uudisteportaal uuringufirmade ettepanekul avaldama erakondade agregeeritud ehk koondkeskmisi toetusi, mis haaravad enda alla kolme Eestis regulaarselt erakondade toetusi mõõtva uuringufirma küsitlusi. Arvestades võimalikke statistilisi veapiire, võivad uuringufirmade (Norstat, Turu-uuringute AS ja Kantar Emor) individuaalsed tulemused erineda kuni kolm protsenti.

Uuringufirmad viivad küsitlusi läbi ka erinevate metoodikatega - Norstat teeb valdavalt telefoniküsitlust, kuid lisab sinna juurde ka veebipaneeli. Turu-uuringute AS küsitleb pooled inimesed näost-näkku ja pooled veebis, uuest aastast pooled telefoni teel ja pooled veebis. Emor viib küsitluse läbi veebipaneelis. Erinevate uuringufirmade küsitlusi kokku võtvad agregeeritud reitingud on kasutusel paljudes riikides.