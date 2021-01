"AK.Nädal": Kaja Kallas läbi oma sõprade-tuttavate silmade

Politoloog Tõnis Saarts ütles, et naisliidrid on maailmas tihti tõusnud just siis, kui mehed on kas ebaõnnestunud, tülli läinud või konkurentsist välja langenud. Kaja Kallasest sai Reformierakonna juht 2018. aastal. Ajal, kui erakonnas olid sisevastuolud ning Kaja Kallases nähti erakonna ühendajat.

"Kogemused on näidanud ajaloos seda, et tihtipeale naisliidrid, kellest palju ei oodata, kujunevad väga efektiivseteks liidriteks ja pakuvad edaspidi meestele palju suuremat konkurentsi, kui esialgu arvati," lausus Saarts.

Annika Avikson, kes juhib disaini- ja kommunikatsiooniagentuuri, sai Kaja Kallasega tuttavaks 10. klassis, kui too vahetas Lilleküla gümnaasiumi Tallinna 7. keskkooli vastu. Uue tüdruku kohta teati, et ta on Siim Kallase tütar.

"Oli natuke seda (eelarvamust), et kas ta on uhke, kas ta on kuidagi ülbe. Ta on täiesti selle vastand. Ta sulandus ülikiiresti meie klassi Ta on hästi särtsakas, rõõmus ja seltskonnahing," rääkis Avikson.

Paunvere polka, mida Kaja Kallas ja muusik Reigo Ahven Terevisioonis esitasid, oli üks neist, mida Kaja Kallas lapsena tantsuansamblis Sõleke sageli tantsis. Ahven meenutas, et tantsuansambel oli nagu suur pere. Mitmesaja tantsija hulgas olid ka need, kes tihti esiritta pääsesid. Üks neist oli Kaja Kallas.

"Kindlasti võib Kajat iseloomustada meelekindluse ja ambitsioonikusega. Ja sooviga kasutada aega ja olukorda maksimaalselt, et kui tegelda, siis tegelda," lausus Ahven.

Kaja Kallase klassiõde Annika Avikson ütles, et neljane klassikaaslaste seltskond suhtleb omavahel tihedalt tänaseni. Kaja Kallas loeb teistest rohkem ning armastab sporti teha.

"Ta mäesuusatab väga-väga hästi. Ta mängib golfi hästi, ta jookseb, ta kõnnib, ta sõidab rattaga, ta rullitab. Ta ei tee seda mitte harrastaja tasemel – proff on natuke liiga palju öelda –, aga kui ta mingi spordiala ette võtab, siis ta teeb selle endale selgeks, vajadusel võtab õpetajad. See on ka talle väga iseloomulik. Kui ta midagi ette võtab, siis ta tahab seda hästi teha;" rääkis Avikson.

Yana Toom Keskerakonnast ja Kaja Kallas kandideerisid esimest korda riigikokku 2011. aastal. 2014. aastal valiti mõlemad Euroopa Parlamenti ning neist said fraktsioonis pinginaabrid, kes tegid digiteemadel koostööd. Yana Toom ütles, et Kaja Kallas oli Brüsselis aktiivne suhtleja.

"Paari kuu pärast oli ta isiklikult tuttav kõigi meie fraktsiooni liikmetega, mida mina näiteks ei olnud. Iga päev pandi aeg paika, mindi lõunale, räägiti – tal on see hästi kuidagi sisse kodeeritud. Seal, kus mina leiutasin jalgratast, ilmselt kas anti talle head nõu või on ta ise selle peale tulnud," meenutas Toom.

Toom lisas, et ta ei mäleta sellist hetke, kus Kaja Kallas oleks endast välja läinud. Sõbranna Annika Avikson teab, et Kaja Kallas on vajadusel julge otsustaja, kes aga kunagi ei lähe üle laipade.