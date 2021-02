"Seoses asjaoluga, et nominente Nobeli rahupreemiale saavad esitada ka parlamentide liikmed, siis kasutasin seda võimalust. Tähtaeg oli 31. jaanuari südaöö Kesk-Euroopa ajavööndi järgi ja tegin seda täpselt kaks tundi enne tähtaja kukkumist," teatas Madison sotsiaalmeedias.

Ta lisas, et ei ole kindlasti ainus, kes esitas nominendiks Trumpi. Kandidaadi esitamisel põhjendas Madison Trumpi sobivust sellega, et ta ei alustanud presidendina mitte ühtegi sõda.

"Donald Trump on viimase 30 aasta jooksul esimene Ameerika Ühendriikide president, kelle ametisoleku ajal ei ole tema juhitud riik alustanud ühtegi sõda. Lisaks on tema juhtimise all sõlmitud mitmeid rahuleppeid Lähis-Idas, mis on aidanud tagada stabiilsust regioonis ja rahu," märkis Madison.

2009. aastal sai Nobeli rahupreemia USA president Barack Obama. Enne teda on selle saanud ka Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson ja Jimmi Carter.

Lisaks Trumpile on rahvusvahelise ajakirjanduse andmetel kandidaatideks esitatud teiste seas ka Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi, kliimaaktivist Greta Thunberg, Valgevene opositsiooniliider Svjatlana Tsihhanovskaja, Maailma Terviseorganisatsioon WHO jpt.

2021. aasta Nobeli rahupreemia laureaat kuulutatakse välja oktoobris.