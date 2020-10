Pensionireformi jõustumine tähendab mitmesuguseid muudatusi nii pensionikeskuse, sotsiaalkindlustusameti kui ka maksuameti jaoks. Nii näiteks puudutavad pensionireformi eelnõuga seotud muudatused olulisel määral pensioniregistrit, mistõttu, tuleb registris teha suures mahus IT arendusi.

AS-i Pensionikeskus juhatuse liikme Kristi Sisa sõnul jaotuvadki keskuse arendused kolme suuremasse ossa, mis puudutavad nii raha väljavõtmise ja maksete peatamisega seotud avaldusi ja nende töötlemist, raha väljamaksmiseks täiesti eraldiseisva makselahenduse loomist ning ka pensioni investeerimiskonto rakendamisega seonduvaid arendusi.

Mainitud plokid peavad valmima kas järgmise aasta alguseks või järgmise aasta jooksul, ütles Sisa.

"Arendustega olema graafikus, kuna seaduse jõustumine toimub etapiviisiliselt siis me praeguse seisuga hindame, et suudame siis väljakuulutatud seadusemuudatused seaduses märgitud tähtaegadeks rakendada. Aga kindlasti peab tõdema, et see arenduste ajakava on väga pingeline."



Sisa lisas, et ka riigikohtu menetluse ajal käisid tagataustal planeerimistööd, sest vastasel korral oleks praegu võimatu ettenähtud ajagraafikus püsida.

Sama ütles maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. Teise samba reformiga seotud arendused on Liivamäe sõnul maksu- ja tolliametis ära jagatud järgneva kolme aasta peale, kuid esimeste töödega alustati juba siis, kui riigikogus eelnõu heaks kiideti.

"Me peame ära muutma tulumaksustamise reeglid erinevate pensionite korral, siis tuleb meil sisse seada automaatne infovahetus pensionikeskusega ja peame siin arendama meie enda kogumispensioni rakendust. Seal tuleb tehnilist baasi uuendada, et saaks üldse võimaldada automaatset X-tee infovahetust," ütles Liivamägi. "Pensionikeskusega ja tahame selle pildi teha selliseks, et inimesel oleks kogu sellest keerulisest süsteemist võimalikult selge ja arusaadav ülevaade."

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse juht Signe Viimsalu ütleb, et ka nemad on töödega ajagraafikus, sest vajalikud protsessid on käima lükatud juba ammu: "Me oleme valmistunud ja jätkame valmistumist näiteks pensioni arvestuse pidamiseks. Juhul kui inimesed siis tõesti loobuvad oma teisest sambast, siis on ju selge see, et arvestuses tuleb muudatusi ka esimeses sambas. Siis me peame tegema muudatusi, küll aga need ei pea olema kohe ilmtingimata jaanuarikuuks, nii et meil on natukene aega, aga me oleme nendega arvestanud."