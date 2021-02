Esimesed perearstikeskused vaktsineerivad järgemööda eakaid

Perearst Karmen Joller ütles ERR-ile, et kaks tema eakat patsienti keeldusid vaktsiinist.

"Nad ütlevad, et nad on nii vanad ja nad jätaksid selle doosi kellelegi nooremale ja nad üldse ei tahagi enam elada. Ma olen püüdnud selgitada et see päris nii ka ei ole, et koroonaviirus tuleb ja plaksti on inimene surnud. See ei ole üldse tore protsess," selgitas Joller.

Joller täpsustas, et vaktsiini puhul on täheldatud, et üle 55-aastastel inimestel tekib vastureaktsioone väga harva. Kui need Jolleri sõnul ka tekivad, lähevad need enamasti ise üle ja on ohutud.

Mõne kuu pärast oma 90. sünnipäeva pidav Helgi Vihma sai tohtrilt kõne esmaspäeval ja ei kõhelnud hetkegi, kas tulla või mitte. Vihma ütles ERR-ile, et kõne oli tema jaoks üllatav, kuid süst ise valus ei olnud.

"Ma ei tundnud isegi torget, tähendab, see kes süstis, see pidi midagi teadma akupunktuurist ja asjast, kus on need närvisõlmed. Nii et ta tundis oma tööd, mis ta tegi," kirjeldas vaktsineeritu.

Sel nädalal eraldati perearstidele 4000 doosi Pfizer/Biontechi vaktsiini ja iga arst sai tellida kuni 36 doosi. Uuel nädalal saavad perearstid vaktsineerida 7000 inimest.

Haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juht Külli Friedemann ütles ERR-ile, et esmajärjekorras oodatakse süsti saama 80+ inimesi, kuid perearstid võivad ühel ajal vaktsineerima kutsuda ka koos elavaid eakaid.

"Järgmine nädal me saame juba laineda nendes maakondades, saame Pärnu- ja Ida-Virumaal katta ära kogu maakonna ja anda sinna n-ö vaktsiine juurde. Harjumaal saame ka, vastavalt sellele, palju meil seda tarnet on," ütles ta.