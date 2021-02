Tartu Rotary klubi meililisti tuli kolmapäeva hommikul kiri Elite kliiniku juhatajalt Andrei Sõritsalt, kes andis teada, et võib ilmneda, et kliiniku töötajatest jäävad mõned vaktsiinid üle ja need saaks süstida 80+ inimestele.

Sõritsa ütles ERR-ile, et vaktsiinid on mõeldud erakliiniku meditsiinipersonalile ning üle 80-aastastele inimestele pakutakse vaid neid doose, mis võivad pärast personali vaktsineerimist üle jääda.

"Mina ei tea öelda, kas kõik töötajad saavad tulla, kui keegi ei saa tulla, siis ei taha ju vaktsiini ära visata," selgitas arst.

Sõritsa lisas, et Elite Kliiniku personali vaktsineerimine lõppeb reedel ja kliinik tahab, et reede õhtuks oleks kõik doosid ära kasutatud. Ta tõi välja, et kui on vaja vaktsineerida 20 inimest ja ühes viaalis on kuus doosi, siis jääb neli doosi üle.

Sõritsa sõnul tulekski aegsasti koostada nimekiri 80+ inimestest, kellele vajadusel helistada saaks ja ülejääki pakkuda, sest eakad inimesed on niikuinii praegu vaktsineerimisjärjekorras.

Sõritsa ütles, et oli konsulteerinud ka terviseametiga, kust selgitati, et vaktsiine saavad praegu tervishoiutöötajad ja eakad inimesed. Kui aga personalist ülejäänud doosid 80+ inimestele läheks, oleks see vaktsineerimiskavaga kooskõlas, lisas kliiniku juhataja.

"Muidugi pole ka arstidel lihtne olnud, kui meedia on neid hirmutatud. Mina arvan, et Eestis võib olla raisku läinud 1000 doosi, sest arstid pole julgenud jääkdoose ära süstida," sõnas Sõritsa.

Sõritsa lisas, et kui peaks olema üle 80-aastaseid inimesi, kes sooviks võimalikust jääkdoosist potentsiaalselt vaktsiini saada, võivad inimesed saata kliinikule e-kirja, mõnda inimest teisele ta ei eelista.