Narva linnapea Katri Raik tegi vastuses sotsiaalministeeriumi päringule ülevaate, milliseid sotsiaalobjekte Narva linn lähiaastatel rajada soovib ning milles loodetakse õiglase ülemineku fondi vahendite abile.

Esimesena tõi ta välja uue hooldekodu ehituse, millega luuakse 100 uut teenuskohta ning 70-80 töökohta.

"Eakate arvu kasv Eestis on kiire, Narva linna elanikest on täna 32 protsenti vanemad kui 60 eluaastat. Narva sotsiaaltöökeskuse hooldekodus on täna ootel 216 inimest, kes ootavad hooldekodukohta. Linn on alustanud uue hooldekodu projekteerimisega, valmis on eelprojekt, käesoelva aasta lõpul valmib põhiprojekt," selgitas linnapea.

Teise objektina tõi Raik välja uue hoone ehitamise või olemasoleva hoone renoveerimise intervall- ja päevahoiuteenuste osutamiseks.

"Päevahoiuteenus laieneb ka dementsetele inimestele. Soovime teenuste arendamisega toetada omakseid, kes lähedasi toetavad. Uute teenuste avamisega soovime luua 30-40 uut teenuskohta ning ligi 40 töökohta."

Kolmandana tõi linnapea välja uue hoone ehitamise teenusmajaks eakatele ja raske ning sügava puudega inimestele, kes elavad üksi.

"Ainuüksi raske ja sügava puudega inimesi on Narvas ligi 5000 ning paljud elavad neist üksi. Kahte viimati nimetatud hoonet saab rajada ühes kompleksis," märkis Raik.