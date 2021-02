Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) andis õhuseireradarit segava Aidu tuuliku lammutamiseks taas lisaaega. Andres Sõnajala sõnul tellitakse uuring, et muuhulgas kontrollida, kas tuulik ikka segab radari tööd. Sõnajalg kinnitas, et tegelikult on ettevõte TTJA ettekirjutuse juba täitnud.

Andres ja Oleg Sõnajala ettevõte Eleon Green on Aidule püstitanud kaks tuulikut, mis kaitseministeeriumi hinnangul segavad raadioluuret ja õhuseiret. Tuulikust nr 4 on püsti ainult mast, tuulikule nr 5 on külge kruvitud ka labad.

Läinud aasta 10. veebruaril käskis TTJA Aidu 5. tuuliku labad alla tõsta. Esialgne tähtaeg oli 10. augustil, kuid eriolukorrale viidates sai Eleon Green lisaaega. 26. oktoobril, pärast lisaaja lõppemist, seisid labad ikkagi kõrgel posti otsas.

TTJA-l oli valida sunniraha ja asendustäitmise vahel, kuid amet leidis hoopis sõbralikuma lahenduse. Jaanuaris tehtud otsusega lükati lammutustähtaeg selle aasta juulikuusse. Nimelt plaanib Eleon Green Aidu tuulepargi mõjude hindamiseks uue uuringu tellida. Ettevõtte juhatuse liige Andres Sõnajalg tänas uurimisvõimaluse eest kaitseministeeriumi ametnikke.

"Kaitseministeerium on avaldanud soovi ja otsustanud, et nüüd tuleb põhjalikult uurida Aidu tuulepargi mõju radarile," ütles Sõnajalg.

Teatavasti plaanib kaitseministeerium osta uue õhuseireradari, mis peaks tööle hakkama hiljemalt 2024. aasta lõpuks. Pärast seda Aidu tuulepark enam kedagi ei sega. Aga ettevõte sooviks tuuleparki juba varem edasi arendada. Veel teadmata rahvusvaheline büroo peaks tooma selguse, kas ja kuidas saab seda tänases olukorras teha.

Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute osakonna juhataja Andres Sang ütles, et uuringu tarbeks lubab ministeerium näidata riigisaladusega kaitstud radariandmeid. Parasjagu käib uuringu lähteülesande koostamine. Siin on aga väike aga. Kaitseministeerium on senini veendunud, et juba püstitatud tuulikud ohustavad meie kaitsevõimet.

"Me alguses leppisime kokku, et see uuring ei ole seotud ühegi konkreetse kohtuasja või muu menetlusega ja meie arutelu käib ainult nende 28 tuuliku rajamise üle, mida pole veel ehitama hakatud," selgitas Sang. "Need kaks tuulikut, mis on osaliselt valmis ja mille kohta on väljastatud ka lammutusettekirjutus, nende üle see arutelu ei käi."

TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik kinnitas, et sama sõnumi andis kaitseministeerium ka neile. "Aga samas me teame, et arendaja soovib ka hõlmata 4. ja 5. tuuliku analüüsi," rääkis Tamtik. "Kas nad seda saavad teha või mitte, see selgubki pärast lähteülesande kooskõlastamist kaitseministeeriumi poolt."

Labade allatõstmine maksaks sadu tuhandeid

Lammutustähtaja edasilükkamisel on ka üks proosalisem põhjus. Ehkki ametlikus otsuses seda kirjas pole, tõdes Tamtik, et koroonaajal ja eriti talvel oleks tuulikulabade allatõstmine väga keeruline, kui mitte võimatu.

"Me oleme suhelnud ise ettevõtetega, kes tõenäoliselt seda tõstmistööd teeks," selgitas Tamtik. "Et saada need 40 rekat Euroopast Eestisse, kes kraana ära tooksid koos meeskondadega, see on väga raske."

Tamtiki sõnul võib tuulikulabade allatõstmine maksta mitusada tuhat eurot ning ta mõistab, et ettevõtja otsib kallile tööle alternatiive.

"TTJA oma haldusmenetluses peab lähtuma sellest, et rakendatavad meetmed ei oleks ülemäära koormavad arendajale. Kaalumisel ongi riigikaitse versus need kulud. Täna riigikaitsele mõjud on olemas, aga on näha ka, et arendaja soovib neid mõjusid vähendada," ütles Tamtik.

Sõnajalgade koostöötahet kiitis ka Andres Sang, kelle sõnul oli ministeerium TTJA pakutud lahendusega päri.

"On näha, et arendajal on soov minna selle arendusega edasi moel, mis on ka aktsepteeritav kaitseministeeriumile riigikaitselisest vaatest," rääkis Sang, kelle sõnul on nad ettevõtjatega pidevalt kontaktis. "Mul on tunne, et arendaja tahab meiega kooskõlas asju toimetada, mitte meie kõrvalt."

Sõnajalg: meie oleme TTJA ettekirjutuse täitnud

Lisaks lammutustähtaegadele on TTJA igas oma korralduses seadnud ka tööde ettevalmistamise tähtajad. Näiteks pärast eriolukorda oli ameti seatud sõiduplaan selline: hiljemalt 26. juuliks pidi Eleon Green esitama tuuliku lammutusplaani ja lähteandmed. Hiljemalt 26. septembriks pidi ettevõte esitama tõstetööde plaani, täpse ajakava ja töid teostava meeskonna andmed.

Arendaja jättis ka need ülesanded täitmata. Selle asemel teatas ta 27. juulil, et TTJA ettekirjutus on täidetud hoopis teisel viisil. Andres Sõnajalg selgitas, et tuulikulabad on nii-öelda V-asendis. See tähendab, et tuuliku kolmest labast üks suunati maa poole, teised labad näitavad kolmekümnekraadise nurga all üles.

"Ehk ülemised labad ulatuvad kõrgusesse ainult poole oma pikkuse jagu," rääkis Sõnajalg. "Ja kui nüüd mõõta sellest asukohast, kus vundament paikneb, siis saabki selle müstilise 185 meetrit, mis kaitseministeeriumi väitel on lubatud tuuliku kõrgus."

Andres Sang ütles, et niisuguse lahenduse pakkus arendaja välja juba enne seda, kui TTJA lammutusettekirjutuse tegi. "V-asendisse pandud tuulikulabadest ei piisa, on kaitseministeeriumi seisukoht," sõnas Sang. Sama meelt oli ka Tamtik.

"Me oleme arendajale vastanud, et sellega me ei loe ettekirjutust täidetuks, kuna me oleme endiselt seisukohal, et ka niimoodi on mõjud olemas. Me oleme seda kontrollinud ja ka kõrgus on lubatud kõrgusest üle," lausus Tamtik.

Tamtik kordas, et TTJA edasised sammud sõltuvad arendaja poolt tellitava uuringu lähteülesandest ja ka sellest, missuguste tulemusteni uuringus jõutakse.

Jaanuaris uuendatud ettekirjutuse järgi jõuab esimene Eleon Greenile seatud tähtaeg kätte 11. aprillil. Siis tuleb ettevõttel esitada tuuliku lammutusplaan.