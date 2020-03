Prokuratuur ei käivitanud Sõnajalgade kuriteoteate alusel uurimist

"Oleme analüüsinud kuriteoteates esitatud informatsiooni ning langetanud otsuse, et puudub alus kriminaalmenetluse alustamiseks. Otsus kriminaalmenetluse alustamata jätmise kohta võimalik on võimalik vaidlustada," ütles riigiprokurör Laura Feldmanis BNS-ile.

Sõnajalgade firmat esindavad vandeadvokaadid Erki Kergandberg ja Silja Holsmer esitasid 21. veebruaril riigiprokuratuurile kuriteoteate, kuna leidsid, et tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ametnikud tegid teadvalt ebaseadusliku otsuse.

Advokaadid leidsid, et kriminaalmenetlus tuleks alustada karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb riikliku järelevalve ebaseaduslikku teostamist.

Kuriteokaebuse kohaselt tegi TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik riikliku järelevalve menetluse raames Sõnajalgade firma Eleon Green suhtes teadvalt ebaseadusliku otsuse, millega tekitati oluline varaline kahju, kokku vähemalt viis miljonit eurot.

Kuriteokaebuse ajendiks on TTJA 10. veebruari ettekirjutus, milles nõutakse Aidu tuulepargi ühe tuuliku osalist lammutamist, kuna tuuliku laba tipp olevat ka seisval kujul otseseks ja vahetuks ohuks riigikaitsele.

Riigiprokuratuurile saadetud kaebuses selgitati, et TTJA ametnikele oli juba eelmisel kevadel esitatud pädeva asutuse dokument, mis kinnitab, et seisev tuulik ei vähenda riigikaitseliste süsteemide töövõimet.

"Samuti näitab rahvusvahelise ja sõltumatu ekspertbüroo analüüs, et isegi töötavatena omavad vaidlusalused nii kaks Eleoni tuulikut kui kogu Aidu tuulepark 30 Eleoni tuulikutega kordades väiksemat negatiivset mõju kui kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud 33 Vestase tuulikut," teatasid Sõnajalad BNS-ile veebruaris.

Aidu tuuleparki arendava Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul oli TTJA varjus tegutsevate ametnike tegevusplaan aastaid üles ehitatud eeldusele, et varasemalt kõrguspiiranguta kooskõlastatud ja 2015. aastast ehitatud tuulepargil ei tohi ühtäkki olla mitte mingisuguseid mõjusid riigikaitsesüsteemidele.

Mullu sügisel jõustus riigikohtus lahend, mis kinnitas, et Eleon Greenil on olemas tähtajatult kehtivad ehitusload ja kaitseministeerium peab leppima mõjude suurusega, mille ta on ise varem kooskõlastanud.

Eleon Green OÜ (endise nimega Kindel Vara) on 2008. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis arendab Aidu tuuleparki.