Soome valitsuse reedese otsusega hakkavad riiki sisenejatele kehtima sama ranged piirangud nagu kevadel ning riiki pääsevad kolmapäevast alates vaid varustuskindluse ja ühiskonna toimivuse tagamiseks olulised välismaalastest töötajad, näiteks tervishoiu- ja päästetöötajad. Ehitajate ja teenindajate pendelrännet otsus ei luba.

Sakkovi sõnul on Soome valitsuse otsuse taga ühelt poolt argumentatsioon Iirimaa näitel, kus viimase kuuga on nakatumiste arv plahvatuslikult kasvanud. Soomlastele teeb muret ka koroonaviiruse niinimetatud Kenti mutatsioon, mis on kiiremini nakkuv.

Teiselt poolt on aga põhjuseks eestlaste ja soomlaste erinev suhtumine usaldusmeetmetesse. "Kui Soomes käia kaubanduskeskuses ringi, siis torkab silma, et soomlased on väga distsiplineeritud maskikandjad. Kui ma viimati Tallinnas käisin, oli hea juhus võrrelda. Tallinnas nägin peale minu ühte maski külastajatel terve kaubanduskeskuse peale," ütles Sakkov.

Kaalukeeleks Soome ja Eesti vahel reisipiirangute rakendamisel sai Sakkovi hinnangul aga Eestist saabujate vähene koroonatesti tegemise huvi ja valmidus.

"Viimasel paaril nädalavahetusel tehti Soome poolt proovitestimisi laevadel, mis Tallinna ja Helsingi vahel sõidavad. Soome riik kandis kulud, et testida inimesi, kes Eestist Soome tulevad. Vaid kümme protsenti reisijatest lasi end tasuta testida. See väga madal arv oli paraku ka üheks kaalukeeleks Soome valitsusele," nentis Sakkov.

Ettepanek: laeval nõutakse negatiivse testi tõendit

Et Soome valitsuse otsus puudutab tuhandeid Eesti peresid, on Eesti pool tegemas Soomele ettepanekuid, kuidas Eestist saabujatele hakkaksid kehtima leebemad piirangud. Tallink on omalt poolt Soome peaministrile, siseministrile ja sotsiaalministrile saadetud kirjas pakkunud välja, et hakkab oma laevadel Soome reisijatelt nõudma viimase 48 kuni 72 tunni jooksul tehtud negatiivse koroonatesti tulemust.

Sakkov nimetas seda "jumekaks" mõtteks. Tallinki ettepanek on patiseisust väljaliikumiseks vajalik, sest Soome riik ise ei saa põhiseadusest tulenevalt riiki sisenevaid inimesi nende tervislikust seisundist tulenevalt diskrimineerida ehk negatiivse testi tulemust nõuda.

"See lahendaks olukorra teoreetiliselt ära. See peaks olema ka Soome valitsusele vastuvõetav. Aga praegu on midagi väga vara rääkida," ütles Sakkov, kelle sõnul ei tasu oodata, et sel nädalal Eestist saabujatele eritingimused kehtima hakkavad. "Ma ei usu, et see nii kiiresti käib," märkis ta.

Teine võimalus, millele soomlased ka ise loodavad, on see, et kogu Euroopa Liidus kehtestatakse liikmesriikidele ühine võimalus nõuda negatiivse testi tulemuse või vaktsineerimispassi ettenäitamist.

Sakkovi sõnul tegeldi Eestis terve nädalavahetuse sellega, et leida Soome piirangute tõttu tekkivale keerulisele olukorrale lahendus.

"Selle temaga on kümned ja kümned ametnikud Eestis kümneid ja kümneid töötunde teinud. Konkreetseid plaane ja ettepanekuid, mille suunas me töötame, on vara öelda. Me oleme Soome vastavate asutustega pidevas ühenduses ja loodame leida mingi väljapääsu, mis kindlustaks Soomes töötavate Eesti inimeste võimaluse reisida nädalavahetusel töö ja pere vahet," lausus Sakkov.

Soomes vastakad reaktsioonid

Sakkovi sõnul on soomlased reisipiirangutesse suhtunud nii pooldavalt kui olnud nendele vastu.

"On erinevad huvigrupid. On ehitusametiühingud, kes on kiitnud seda takka ja siis ehitusettevõtjate liit, kes leiab, et see teeb olukorra väga keeruliseks. Soomlased usaldavad oma valitsust väga, nad täidavad valitsuse soovitusi korralikult – ka maski kandmine avalikus ruumis on valitsuse soovitus, seda praktiliselt kõik järgivad," lausus ta.

Soome peaminister Sanna Marin ütles esmaspäeval enne valitsuse istungit, et on piirangutest rääkinud ametist lahkuva Eesti peaministri Jüri Ratasega. Marin märkis, et ta saab aru eestlaste soovidest, et Soome piiranguid oma lõunanaabritele leevendaks, kuid praeguses olukorras ei ole see võimalik, vahendas Soome ringhääling Yle.

Marini sõnul on põhjuseks Soome hea olukord võrreldes Eesti ja Rootsi nakatumisarvudega. Marin lisas, et pikemas perspektiivis saavad loodetavasti Eesti ja Soome koos luua ühise püsiva piiriületuse kontrollsüsteemi.

Soome valitsuse kehtestatud piirangud hakkavad kehtima kolmapäeval ning kehtivad 30 päeva ehk kuni 25. veebruarini. Kõikide Soome sisenejate suhtes kehtib soovitus jääda kümneks päevaks eneseisolatsiooni.

Soome võivad kolmapäevast siseneda näiteks tervishoiu- ja päästetöötajad ja eakate hooldajad, kaubaveo- ja logistikapersonal tööülesannetes, diplomaadid, rahvusvaheliste ja abiorganisatsioonide töötajad, meediaväljaannete esindajad, Soomes õppijad ja vältimatutel perekondlikel põhjustel (näiteks lapse sünd, lähedase raske haigus, enda pulmad, suhe) või muul kaalukal isiklikul põhjusel reisivad inimesed. Kehtestatud on ka erigrupid (näiteks kultuuri, spordi ja ettevõtluse esindajad).

Soomes on ECDC andmetel viimase kahe nädala nakatumus 100 000 elaniku kohta 61,9. Eestis on see esmaspäeva seisuga 540.