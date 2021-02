Teadusnõukoda esitab valitsusele oma ettepanekud, mida valitsus homme arutab. Peaminister Kaja Kallas ütleb, et räägitud on erinevatest piirangutest.

"Minu meelest oluline on ikkagi see, mis kõige paremini töötab on see, et inimesed hoiavad üksteisest eemale, kannavad siseruumis maske, pesevad käsi ja nii edasi. Me kahjuks piirangutega – ükski piirang ei ole ideaalne ja ükski piirang lõpuni ei tööta aga eks me arutame seda siis homme," ütles Kallas.

EKRE esimees Martin Helme hinnangul võiks praegu kehtivad piirangud üle vaadata. Helme ütles, et eelmine valitsus lootis, et vaktsiinide saabumine parandab olukorda, kuid vaktsiinide kättesaadavus pole olnud nii hea, kui siis loodeti.

"Eesti on tõepoolest olnud üks neid riike kes on siiani suutnud hästi balansseerida, et me oleme hoidnud oma nakatumised ja surmad maas, aga samal ajal pole majandusele suurt kahju teinud. See ongi väga keeruline tasakaalupunkti otsimine ja mulle tundub väga selgelt, et uus valitsus on siin- noh, kuidas nüüd ütelda, ei ole absoluutselt suutnud enda jaoks seda olukorra tõsidust teadvustada," märkis Helme.

Isamaa Erakonna esimees Helir-Valdor Seeder tegi täna ettepaneku peaminister Kaja Kallasele anda riigikogule ülevaade koroonaviiruse levikust ja valitsuse edasistest plaanidest. Isamaa peasekretär Priit Sibul ütles, et peaminister võiks riigikogu ette tulla juba sellel nädalal.

"Kui me vaatame viimaste nädalate numbreid, siis need kahjuks kasvavad. Nakkuse kolle levib ja kui reovee uuringud, mida Eestis ainulaadselt tehakse, näitavad ka ainult negatiivseid trende, siis on ju selge, et me peame kiirustama," sõnas Sibul.

Keskerakondlasest riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et valitsus on riigikogu informeerinud ning informeerib ka edaspidi, kuid kui hakata operatiivseid küsimusi riigikogus arutama hakata siis võtab otsustamine Aabi sõnul palju aega. Uute piirangute kehtestamist Aab ei välista.

"Me peame ikkagi kuskil kevadeni ära elama enne kui kerkib see vaktsineeritute hulk sellisele tasemele ja eriti riskirühmades, haiglates, koolides levikut oleks vähem. Ma arvan, et sinna kulub paar kolm kuud kindlasti," ütles ta.