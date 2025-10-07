Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

"Ma usaldan eriteenistusi. Ja Saksa luure väidab, et neil on tõendeid, et Kreml arutab NATO-vastast rünnakut. Ja kui nad seda arutavad, kas nad plaanivad rünnakut? Me ei tea. Kuid selliseid signaale tuleb tõsiselt võtta. Nad võivad tõepoolest olla sõjaks valmis. Meiegi peame selleks valmis olema ja õppima mitte ainult ukrainlaste, vaid ka venelaste kogemustest," rääkis ta Poola ajalehele Wyborcza antud intervjuus , mida vahendas väljaanne Censor.NET.

Kubiliuse sõnul maksavad Ukrainas agressioonisõda pidavad Vene väed oma edasiliikumise eest rindel kohutavat hinda.

"See kindlasti ei rahulda Kremlis kedagi. Putin pidi Kiievisse jõudma kolme päevaga pärast sõja algust. Kuid vahepeal on sõjapidamine muutunud. Ärgem unustagem, et venelased on suutnud selle tehnoloogilise ümberkujundamisega kohaneda. Vaatamata tohututele kaotustele on Venemaa võimeline tootma ikkagi suures mahus relvi, laskemoona ja sõjavarustust," lisas Kubilius, kes oli aastatel 1999-2000 ja 2008-2012 Leedu peaminister.