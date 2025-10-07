X!

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

Välismaa
Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius.
Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius. Autor/allikas: Alain Rolland / European Union 2025 / EP
Välismaa

Saksa luurel on tõendeid, et Venemaa juhtkond arutab NATO-vastast rünnakut, väitis Euroopa Komisjoni kaitsevolinik Andrius Kubilius.

"Ma usaldan eriteenistusi. Ja Saksa luure väidab, et neil on tõendeid, et Kreml arutab NATO-vastast rünnakut. Ja kui nad seda arutavad, kas nad plaanivad rünnakut? Me ei tea. Kuid selliseid signaale tuleb tõsiselt võtta. Nad võivad tõepoolest olla sõjaks valmis. Meiegi peame selleks valmis olema ja õppima mitte ainult ukrainlaste, vaid ka venelaste kogemustest," rääkis ta Poola ajalehele Wyborcza antud intervjuus , mida vahendas väljaanne Censor.NET.

Kubiliuse sõnul maksavad Ukrainas agressioonisõda pidavad Vene väed oma edasiliikumise eest rindel kohutavat hinda.

"See kindlasti ei rahulda Kremlis kedagi. Putin pidi Kiievisse jõudma kolme päevaga pärast sõja algust. Kuid vahepeal on sõjapidamine muutunud. Ärgem unustagem, et venelased on suutnud selle tehnoloogilise ümberkujundamisega kohaneda. Vaatamata tohututele kaotustele on Venemaa võimeline tootma ikkagi suures mahus relvi, laskemoona ja sõjavarustust," lisas Kubilius, kes oli aastatel 1999-2000 ja 2008-2012 Leedu peaminister.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:13

Hinnatõusu veab jõuliselt toidukaupade kallinemine

08:11

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: kellega võrrelda Tadej Pogacari?

08:00

Kultuuri kodu | Merle Karusoo viib kokku inimesed ja nende lood

07:58

Tartu Kastani tänav läbib paari aastaga uuenduskuuri

07:33

Kreekasse saabunud Thunbergi tervitas rõõmustav rahvahulk

07:26

Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverents

07:08

Leht: Hamas nõuab pantvangide eest 7. oktoobri ründajate vabastamist

06:58

Otse kell 10: riigieelarve esimene lugemine riigikogus

06:46

Suitsetamine tõstab vererõhku

06:43

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

06.10

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

06.10

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

06.10

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

05.10

Eesti on mitmel korral lasknud käest võimaluse tuua riiki suurtootmisi

06.10

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

06.10

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

05:51

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi

06.10

Meedia andmeil püüti Süüria endist diktaatorit Venemaal mürgitada

06:43

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:11

KUULA TÄNA | "Võimla" küsib: kellega võrrelda Tadej Pogacari?

06.10

Reimann ja EST1 Racing sihivad järgmisel hooajal pjedestaalikohti

06.10

Tallinnas selgitati välja Eesti meistrid klassikalises jõutõstmises

06.10

ETV spordisaade, 6. oktoober

loe: kultuur

08:00

Kultuuri kodu | Merle Karusoo viib kokku inimesed ja nende lood

06.10

Just Filmil esilinastub lühidokk "Kõik teevad kõike valesti"

06.10

Oktoobris avab uksed vastrenoveeritud Vääna raamatukogu

06.10

Tänavuse Pärnu filmifestivali keskmes on põlisrahvad

loe: eeter

06.10

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

06.10

Mäetoa talu peremees: saame hakkama nii arbuusi kui bataadi kasvatamisega

06.10

"Terevisioonis" valmisid eestimaisest bataadist maitsvad gnocchi'd

06.10

"Klassikatähtede" teise saate võitis taas pianist Havryil Sydroyk

Raadiouudised

06.10

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

06.10

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

06.10

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

06.10

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

06.10

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

06.10

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

06.10

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

06.10

Valmiv seadus laseb geeniandmeid tervishoius kasutada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo