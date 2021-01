Politoloogid: Ratase valitsust jäävad meenutama skandaalid ja koroonakriis

Politoloog Tõnis Saartsi sõnul jääb Jüri Ratase valitsus ajalooõpikutesse koroonaviiruse kriisi lahendamisega, millega saadi hästi hakkama. Teine, mis meelde jääb, on pidevad EKRE juhtide algatatud skandaalid, mille pärast peaminister vabandama pidi ja mis viisid valitsuse kriisist kriisi. Neist keerukamad olid seotud välispoliitikaga.

"Soome peaministri solvamine, ka USA uue presidendi nimetamine väga inetute sõnadega, neid asju pidid Eesti diplomaadid, Eesti valitsus tükk aega siluma," tõi Saarts näiteks.

Politoloog Martin Mölder nimetas Ratase valitsuse pärandiks poliitika avatumaks muutumist. Mölder meenutas, et 2016. aastani ei tahetud Edgar Savisaare juhitud Keskerakonnaga valitsust teha. Sama toimus 2019. aasta valimiste järel.

"Antud juhul oli küsimus mitte enam Keskerakonna poliitikast välistamises, vaid EKRE poliitikast välistamises. See tegelikult ei õnnestunud ja läbi selle minu arvates Eesti poliitiline konkurents ja poliitiline maastik püsis avatumana, kui ta muidu oleks püsinud," ütles Mölder.

Lisaks näitas Ratase teine valitsus Mölderi sõnul poliitilisest mugavustsoonist väljatulemist, muutes pensionireformiga juba paigasolevat süsteemi ning muutes suhtumist dogmadesse, milles varem kahelda ei juletud, nagu riigile laenu võtmine või eelarvetasakaal.

Keskerakonna valikut minna koalitsiooni ja mitte jääda opositiooni hinnatakse kui strateegilist valikut, mis annab võimaluse näidata end nii koroonakriisi kui järgneva majanduskriisiga tegelemisel võimeka parteina, mis loob hea pinnase kohalikeks valimisteks.

"Poliitstrateegilises mõttes nad pöörasid kaotuse võiduks - me ei räägi enam endisest koalitsioonist ja selle pingetest ja paljudest probleemidest; me räägime täna pigem sellest, millised on uue valitsuse sihid," ütles Saarts.

Mölder peab strateegiliselt mõistlikuks nii uurimise all oleva Mailis Repsi otsust mitte võtta loodavas valitsuses vastu ühtegi ministrikohta kui ka peaminister Jüri Ratase jätkamist riigikogus.

"See annab võimaluse näidata, et Keskerakond tegi mingi ümberkorralduse enne, kui nad jätkavad, et see ei ole päris nii, et läheme paneme samamoodi edasi," selgitas Mölder.

Kuivõrd ministrid võivad kahe aasta jooksul vahetuda, pole Saartsi hinnangul võimatu, et Mailis Reps tuuakse enne järgmisi riigikogu valimisi taas valitsuse liikmeks.