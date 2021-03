Kohalikel valimistel, sel sügisel, ei ole enam nii, et Narvas nopivad võimu ainult Keskerakond ja natuke ka sotsiaaldemokraadid. Ei. Nüüd on Narva eest valmis lahingusse minema samuti EKRE ja Eesti 200, kaks ideoloogilist konkurenti.

Eesti 200 püüab nooremaid ja liberaalsemaid valijaid. EKRE aga loodab enda lipu alla koondada need, kes vaatavad kõõrdi homoseksuaalidele, pagulastele ja Ukrainast pärit võõrtöölistele.

Sel nädalal käis Narvas EKRE üks juhte Mart Helme, kes tunnistaski ajakirjanikele, et sügisel kavatseb EKRE minna esimest korda kohalikele valimistele oma nimekirjaga mitmes Ida-Viru omavalitsuses, teiste hulgas ka Narvas.

EKRE on nüüd teist kuud opositsioonis ja saab tunda end palju vabamalt seniste Keskerakonna valijate ületõmbamisel. Juba möödunud aastal, kui EKRE oli veel Jüri Ratase valitsuses, rääkis Mart Helme, kuidas nad hakkavad senisest märksa tõsisemalt tegelema Ida-Virumaal elavate mitte-eestlastega, et võita neid enda poole ja suurendada erakonna toetusbaasi.

Samas kinnitas Helme, et EKRE valimisprogrammis olnud plaanid nõuda Venemaalt okupatsioonikahjusid ja lubada kohalikel valimistel osaleda vaid Eesti kodanikel ei ole praegu aktuaalsed.

Tõlgime selle sõnumi lihtsamaks: EKRE ei ole russofoobne erakond, ei ole.

EKRE näitab praegusele valitsusele ka, kui lihtsalt ja selgelt saab Ida-Viru inimestega kõneleda. "Mina olen seda meelt, et tööstusharude lauslikvideerimist ei saa lubada," annab Mart Helme kaevuritele ja energeetikutele lootust. Kõik saavad aru, et tema kaevandusi kinni ei paneks.

Valitsus, sealhulgas Keskerakond, räägib samal ajal rohepöördest ja põlevkivienergeetika peatsest sulgemisest. Mida vastab EKRE? Optimistlikult ja arusaadavalt. "Meie ideed on kaevandamise jätkamine õli tootmiseks ja keemiatööstuse uue taseme ülesehitamine," annab Mart Helme taaskord tuhandetele kaevuritele lootust.

Aga... Kes vana asja meenutab, sel silm peast välja? Või – kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta? Ei teagi, milline ütlemine oleks nüüd õigem valida.

Ent kas tuleb üldse meenutada, et märtsis viis aastat tagasi rääkis Mart Helme enda raadiosaates, kuidas EKRE ei pea püüdma vene valijate hääli, sest nende valijad on eestlased ja nemad esindavad Eesti poliitikas eestlasi. "Vene rahvas on suur, tal on oma riik ja meie ei tunne niivõrd muret nende pärast," ütles Mart Helme märtsis 2016.

Kuu aega hiljem ütles ta ETV-s Marko Reikopile, et 100 000 Eestis elavat Venemaa kodanikku "on meile (EKRE-le – toim.) Nõukogude aja jäänuk".

Septembris 2018, kui kaitseväe ohvitser Deniss Metsavas oli sisse kukkunud riigisaladuste müümisega Venemaale, küsis toona opositsioonis olnud Mart Helme parlamendis tollaselt peaministrilt Jüri Rataselt: "Kas te tunnistate fakti, et vene rahvus on lisariski moment ja siin ei ole inimõigustega ega põhiseadusega midagi pistmist? See ei ole diskrimineerimine, kui neid põhjalikumalt kontrollitakse..."

Ratas nähvas siis Helmele: "Te õõnestate Eesti riiki." Ja lisas, et see ei ole õigusriigile kohane, kui venekeelsed inimesed peaksid avalikku sektorisse kandideerides läbima tihedama sõela kui eesti rahvusest Mart või Jüri.

Viis aastat hiljem on EKRE juhid olukorra ümber hinnanud. Oma toetust saavad nad kasvatada just konservatiivsemate vene valijate arvelt. See tähendabki lahingut Lasnamäel, Ida-Virumaal ja Narvas. Seal on vastamisi Keskerakond koos linnapea Katri Raiki sotsiaaldemokraatidega, EKRE ja Eesti 200.

Katri Raik üllatas paljusid, kui pani 15. veebruaril lilled Narvas mälestusmärgi juurde, mis meenutab Afganistanis langenud kõiki Eestimaa poegi, ja veelgi enam seetõttu, et tsiteeris Vene kultusansambli Ljube laulu "Davai za", kus on ka sõnad, "Давай за жизнь; будь проклята война".*

Samas laulus on ka read, mis iseloomustavad militaarse kujundlikkusega eeloleva sügise valimisvõitlust Ida-Virumaal:

"Мы наступаем по всем направлениям

Танки, пехота, огонь артиллерии..."**

Будет жарко!, nagu öeldakse Narvas. Läheb kuumaks!

*Võtame elu eest, olgu neetud sõda (vaba tõlge vene keelest).

**Tungime peale kõigil suundadel / Tankid, jalavägi, suurtükiväe tuli... (vaba tõlge vene keelest)