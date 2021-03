Raport: Hiina rikub uiguuride kohtlemisel ÜRO genotsiidikonventsiooni

Washingtoni mõttekoja Newlines Institute for Strategy and Policy raport pakub sõltumatut analüüsi sellest, millist õiguslikku vastutust võib Peking kanda oma tegevuse eest riigi loodeosas Xinjiangi piirkonnas.

Inimõigusrühmituste hinnangul peetakse Xinjiangi laagrites kinni vähemalt miljonit uiguuri ja teiste moslemivähemuste esindajat.

Uiguurid kannatavad laagrite ametnike tõttu tõsise kehalise ja vaimse kahju käes, mida põhjustab süstemaatiline piinamine ja julm kohtlemine, seal hulgas vägistamine, seksuaalne kuritarvitamine, ekspluateerimine ja avalik alandamine.

USA eelmise presidendi Donald Trumpi administratsioon teatas jaanuaris, et Hiina on läbi viimas genotsiidi uiguuride ja teiste moslemivähemuste vastu.

Kanada seadusandjad otsustasid veebruaris, et Pekingi tegevust uiguuride kohtlemisel Xinjiangis tuleb käsitleda genotsiidina, ning ministrid kutsusid peaminister Justin Trudeaud seda ka ametlikult kinnitama.

Newlinesi raporti kohaselt uuris üle 30 eksperdi olemasolevaid tõendeid Pekingi tegevuse kohta uiguuride kohtlemisel genotsiidikonventsiooni aspektist.

Kui juba osa selle konventsiooni punktide rikkumisest võib pidada genotsiidiks, siis raporti kohaselt panid Hiina võimud toime kõiki tegusid, mida see dokument keelab.

Välisministeeriumi kõneisik Ned Price märkis, et ekspertide raport toetab USA hinnangut, et Hiina on Xinjiangis toime pannud genotsiidi.

Hiina on korduvalt eitanud igasuguseid rikkumisi uiguuride vastu.