Uiguuri lapsevanemad: Peking saadab meie lapsed koonduslaagritesse

"Kuus Hiina Xinjiangi provintsist põgenenud uiguuri perekonda ütlesid, et nende sõbrad ja sugulased saatsid kodeeritud sõnumeid, fotosid, kus on näha, kuidas nende lapsed viidi laagritesse," teatas rahvusvaheline organisatsioon Amnesty International.

Xinjiangis on alates 2017. aastast saadetud koonduslaagritesse üle miljoni täiskasvanu. Paljud on põgenenud ja jätnud oma lapsed sugulaste hoole alla. Hooldajad on aga vangistatud ja lapsed viidud laagritesse, teatas The Times.

"Nüüd on mu lapsed Hiina valitsuse käes ja ma pole kindel, kas mul õnnestub nendega uuesti kohtuda," ütles Mihriban Kader.

Kader ja tema abikaasa Ablikim Memtinin põgenesid juba 2016. aastal Hiinast Itaaliasse.

Amnesty International kutsus Pekingit kohe laagreid sulgema ja võimaldama uiguuridel vabalt reisida.

Peking väidab, et võitleb terrorismiga ning pakub uiguuridele hoopis haridus- ja tööhõivekavasid.