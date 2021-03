"Ehkki me lahkusime Euroopa Liidust, ei ole meie pühendumine oma sõprade ja naabrite suhtes vähenenud. Ma läheksin veelgi kaugemale - ütleksin, et meil on nüüd võimalus olla isegi veel paremad sõbrad, liitlased ja partnerid. Ja mitte ühegi riigiga ei ole see pühendumus tugevam kui meie sõpradega Eestis," ütles Raab ühisel pressikonverentsil koos Eesti välisministri Eva-Maria Liimetsaga.

Raabi sõnul on parim tõestus Ühendkuningriigi pühendumisele osalus Euroopa julgeoleku ja kaitseinitsiatiivis, mille raames on NATO suurendatud kohalolekut oma idapoolsetes liikmesriikides, kusjuures Suurbritannia on NATO lahingugrupi juhtriik Eestis.

"Me tunneme väga tugevalt, et Eesti julgeolek on meie julgeolek ning me oleme sellele pühendunud. Briti 850 sõjaväelast on tõestus sellele pühendumisele ning nad ei lähe kuskile. Me jätkame teie kõrval ja koos kõigi oma partneritega vastuseismist Venemaa kahjulikule tegevusele siin regioonis," rääkis Raab.

"Nii, et ma võin öelda, et te saate selles suhtes loota Briti solidaarsusele," kinnitas Ühendkuningriigi välisminister.

Raab saabus Tallinnasse kolmapäeval ning pidas siis ühise kohtumise koos Liimetsa ning Läti välisministrit Edgars Rinkēvičsi ja Leedu välisministri Gabrielius Landsbergisega. Neljapäeval kohtus ta ka president Kersti Kaljulaidiga.