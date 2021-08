Allikad: Cuomo kolmapäeval tööle ei läinud

New Yorgi osariigi peaprokurör Letitia James ütles teisipäeval, et sõltumatu uurimise käigus tuvastati, et kuberner Andrew Cuomo ahistas seksuaalselt mitut naist ja rikkus sellega nii föderaalseid kui ka osariigi seadusi. Allikate sõnul Cuomo kolmapäeval tööle ei läinud.