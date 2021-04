USA meedia: Cuomo raamatuhonorar oli neli miljonit dollarit

USA meedia teatel sai New Yorgi kuberner Andrew Cuomo oma koroonaviiruse epideemiast kirjutatud raamatu eest neli miljonit dollarit honorari.

"New Yorgi demokraatliku partei liikmest kubernerile Andrew Cuomole maksti tema mälestusteraamatu eest neli miljonit dollarit honorari," teatas kolmapäeval The New York Times

Ajalehe teatel aitasid Cuomot raamatu koostamisel tema administratsiooni liikmed. Tema nõunik Melissa DeRosa osales kirjastajaga videokoosolekutel ja aitas raamatu mustandeid redigeerida.

Teine abiline Stephanie Benton palus assistentidel välja trükkida osa raamatust ja viia need lõigud kirjastaja juurde.

Cuomo vanemnõuniku Richard Azzopardi teatas, et DeRosa ja Benton osalesid raamatu kirjutamise ja avaldamise protsessis vabatahtlikult.

Cuomo kiitis samuti oma tegevust kubernerina.

"Mul on kogemusi ja oskusi, mis kvalifitseerivad mind heaks kuberneriks. Olen saavutanud objektiivsete standardite järgi rohkem kui ükski moodsa ajaloo kuberner. Kuid ma ei ole superkangelane," kirjutas Cuomo.