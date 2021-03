"Opereerime väikestes mahtudes, tõsi küll, mitte Eestis," kommenteeris Urva Nordica tegevust. "Skandinaavias mõnevõrra opereerime, seltskonda on hästi palju kokku tõmmatud," märkis ta.

Lennufirma juhi sõnul teeb nii ettevõte kui lennundussektor tervikuna prognoose viiruse taandumise ja sektori taastumise kohta, kuid olukord on ebakindel ja reaalsuses oleneb see riikide vaktsineerimistempost. "Praegu sõltub kõik kokkuvõttes viiruse ja vaktsineerimise olukorrast," tõdes ta.

Urva märkis, et lennundus võib taastuma hakata aasta teises pooles, kuid 2019. aasta tasemele ei jõuta niipea.

Urva sõnul pole Nordical vajadust niipea riigilt raha juurde küsima minna ja ettevõte saab partnerite toel oma kuludega hakkama. "Rahaline seis on normaalne," märkis Urva. "Eks siin tuleb tänada ka äripartnereid, erinevaid liisingufirmasid, kes on appi tulnud. Olukord on ikkagi väga keeruline, ei ole midagi öelda," sõnas ta.

Lennufirma viis möödunud aastal oma kulubaasi miinimumini, riigilt sai ettevõte toetust 30 miljonit eurot – sellest 22 miljonit aktsiakapitali suurendamisena ja kaheksa miljonit Kredexi laenuna.

Lennunduse taastumiseks läheb vähemalt kaks-kolm aastat

Nordica pole ka kriisi ajal käed rüppe istuma jäänud. "Me väga aktiivselt toimetame, ka erinevatel turgudel, otsime erinevaid riigihanke võimalusi," rääkis Urva.

Urva sõnul ei saa oodata lennunduse taastumist enne, kui märkimisväärne kogus inimesi pole vaktsiini saanud. "Ma arvan küll, et ühel hetkel oleme uues reaalsuses, et võib-olla lennuki pardale lastakse inimesed, kes näitavad paberit, et nad on vaktsineeritud," märkis ta.

"Erinevad lennundusorganisatsioonid on erinevaid prognoose teinud, taastumist võib oodata aastal 2023, 2024. See võtab aega. Kusjuures kõik eksperdid on sellel arvamusel olnud, et kõige kiiremini võiks hakata taastuma turismil, erareisidel põhinev lennundus," märkis ta.

Ärireiside taastumist varasemas mahus Urva sõnul niipea ei nähta, ka koroona-aasta on õpetanud, et palju kohtumisi, mille jaoks varasemalt lennati, saab ära ajada ühes ruumis viibimata.