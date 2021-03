Emor: erakondade reitingute edetabelit juhib Reformierakond

Reformierakonda toetas märtsis 28 protsenti valijatest. Veebruaris oli Refoemierakonna toetus Kantar Emori küsitluses 30 ja jaanuaris 27 protsenti.

Teisel kohal oli EKRE 19 protsendi suuruse toetusega. Kuu varem oli EKRE-l toetajaid veidi enam ehk 20 protsenti.

Keskerakonna toetus tegi väikese tõusu 18 protsendile. Kuu varem oli Keskerakonna toetus 17 protsenti.

Neljandal kohal on parlamendiväline Eesti 200, keda toetas märtsis 16 protsenti valijatest. Veebruaris oli nende toetus 15 protsenti.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli üheksa ja Isamaal viis protsenti. Need numbrid kuu varasemaga võrreldes ei muutunud.

Roheliste toetus kerkis Kantar Emori küsitluses märtsis neljale protsendile. Tulevikuerakonna toetus oli üks protsent.

Kantar Emori andmetel on Reformierakonna toetus kõige kõrgem 24-49-aastaste naiste hulgas. EKRE-t toetavad enam 50-64-aastased mehed. Keskerakonna toetajaskond on suurim üle 65-aastaste vanusegrupis. Eesti 200 toetus on kõige kõrgem alla 35-aastaste hulgas.

Märtsikuises küsitluslaines (11.-16. märts) osales 1114 valimisealist kodanikku vanuses 18-84 eluaastat. Küsitlus viidi läbi veebi teel.