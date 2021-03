Valitsus otsustas mullu koroonakriisi tõttu langetada diislikütuse aktsiisi kuni tuleva aasta maikuuni, Eesti kaubavedajad paluvad valitsuselt ja riigikogult, et aktsiis jääks ka edaspidi praegusele tasemele. Vedajate sõnul on välismaiste veoautode läbisõit Eesti maanteedel kasvamas ja kohalik veondussektor on kaotanud märkimisväärse osa oma turuosast välisriikide vedajatele.