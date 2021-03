Tartu ühiselamud on tühjaks jäänud

Distantsõppe ajaks on paljud üliõpilased kolinud tagasi vanemate juurde ning ülikoolilinna ühiselamud jäänud tühjemaks. Enamik tudengeid maksab oma ühiselamutoa eest üüri aga endiselt, et mitte pärast kaugõppe läbi saamist elukohata jääda.

Kuigi koolimajad ja raamatukogud on kinni, ei pea paljud tudengid distantsõppe jaoks ühiselamus olemist vajalikuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Kui sa jagad oma tuba kellegagi, siis võid avastada, et see inimene ei ole tükk aega kohal käinud seal. Omajagu tudengeid on jätnud koha enda nimele, aga liikunud tagasi näiteks oma vanemate juurde," ütles Tartu Ülikooli tudeng Karl Lembit Laane.

Ülikooli ühiselamu koridorides valitseb tavapärasest suurem vaikus. Siiski ametlikult tudengid siit välja kolinud ei ole.

Tartu üliõpilasküla arendusspetsialist Liina Kuusik ütles, et suurt lepingute lõpetamiste lainet hetkel ei paista ja antud olukord on analoogne teistele aastatele kevadsemestril. "Majade täituvus on seal ligikaudu 90 protsenti," ütles ta.

Karl Lembit Laane sõnul ei tahaks tudengid ilmaasjata maksta üüri, mis võib olenevalt toast ja ühiselamust olla 100-200 eurot kuus. Olukord on tingitud Tartu Ülikooli lähenemisest, et iga kuu tuleb uus otsus, kas kaugõpe jätkub või mitte.



"See ongi see, mis üliõpilasi siin hoiab, see pidev hirm, et varsti tuleb uuesti füüsiliselt õpipinki minna. Kui ülikool annaks selgelt märku, et terve ülejäänud semester ongi nüüd distantsõppel, siis ilmselt on omajagu neid üliõpilasi, kes oma kohast loobuksid," sõnas Laane.

Tartu üliõpilaskülas on ligi 3400 toakohta, Tartu Ülikooli tudengeid on linnas aga ligi 10 000, ehk võimalus odavast elamispinnast ilma jääda on olemas.

Eesti Maaülikoolis nii suur tung tubadele pole ning seal on mitmed tudengid oma üürilepingu ka lõpetanud, kindlusega et kooli taasavanedes saab endale ka uue ühikatoa. Maaülikooli kahe maja täituvus on praegu natuke üle 50 protsendi.

Samas tõdeb haldusjuht Toivo Ilves, et tõenäoliselt on ka seal sees tudengeid, kes tegelikult elavad ajutiselt mujal.



"Meil on siin jutuks tulnud jah. Eriti need kes on saanud endale ühekohalised toad, nõudlus on suurem ja neid ei taheta nii kergelt ära anda," ütles Ilves.