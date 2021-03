USA aruanne: Hiina on süüdi uiguuride genotsiidis

USA välisminister Antony Blinken ütles juba veebruaris, et Hiina on süüdi uiguuride vastases genotsiidis. Sama oli varem öelnud ka Blinkeni eelkäija Mike Pompeo.

Välisministeeriumi aruanne on aga esimene kord, kus Bideni administratsioon esitas süüdistuse ametlikult USA kongressile.

Viimase aasta jooksul on lääneriikide meedias ilmunud teavet, kuidas Hiina kommunistlik partei kiusab taga uiguuri vähemusi. Sealhulgas on tulnud andmeid uiguuride sunniviisilisest steriliseerimisest ja koonduslaagritesse panekust. Lääneriigid on viimasel aastal Pekingi suhtes kehtestanud ka sanktsioonid.

Hiina esindajad ründavad lääne liidreid üha agressiivsemalt.

Hiina diplomaat sõimas teisipäeval Kanada peaministrit Justin Trudeaud, süüdistades teda sihilikkus Hiinaga suhete rikkumises.

"Poiss, teie suurim saavutus on see, et olete rikkunud Hiina ja Kanada sõbralikud suhted ning muutnud Kanada USA jooksukoeraks," ütles Rio de janeiro Hiina peakonsul Li Yang. Väljend pärineb maoistlikust Hiinast.

"Hiina peab lahendama uiguuride kohtlemisega seotud olulised probleemid," vastas Hiina diplomaadile Trudeau.

Trumpi administratsiooni 2019. aasta aruandes süüdistati Hiina valitsust uiguuride ja teiste moslemivähemuste massilises kinnipidamises Xinijangi laagrites. Samuti süüdistas Trumpi administratsioon Hiinat inimõiguste rikkumises, sealhulgas inimeste tapmises ja piinamises.

USA välisministeerium peab igal aastal esitama kongressile aruande. See tagab, et valitsus võtab kaubanduse ja välispoliitika kujundamisel arvesse riikide inimõigusi.