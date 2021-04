Kadrioru ajaloolise hoone tulevik pole senini selge

Kesklinna valitsus teatas märtsi lõpus, et Raua 22 projekt jõudis kooskõlastusringiga nendeni ning linnaosavalitsuse arhitekt andis projektile oma kooskõlastuse.

"Planeerimine ja ehitus miljööaladel võtabki omajagu aega, kuid kui tulemuseks on miljöö vääriline lahendus, on asi ootamist väärt. Katuse alla on mahutatud lisakorrus, kuid üldjoontes ehitatakse maja üles tema kunagises hiilguses ning igati miljööaladele seatud põhimõtteid järgides," teatas linnaosavalitsus.

Tallinna linnaplaneerimise ametist öeldi ERR-ile, et Kesklinna valitsuse kooskõlastus on vaid üks osa ehitusprojekti menetluse protsessist. "Enne projekti kooskõlastamist linnaplaneerimise ameti poolt ehitustöödega alustada ei tohi," ütles ameti juhataja Ivari Rannamaa.

Rannamaa sõnul esitati Raua 22 ehitusteatis ning ehitusprojekt korterelamu rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks tänavu märtsis.

"Ehitusprojekti läbivaatamine on hetkel pooleli. Menetluse praeguses faasis ei ole veel teada, milline ehitusprojekti lahendus linnaplaneerimise ameti kooskõlastuse saab, seega on vara öelda, kui palju erineb uus projekt eelmisest ning missugune saab lõpuks olema hoone funktsioon," lausus Rannamaa.

Raua 22 hoonele väljastas linnaplaneerimise amet ehitusloa ehitise laiendamiseks mais 2015 ning seejärel on saanud omanik linnaplaneerimise ametilt kolm ettekirjutust. Viimati tehti ettekirjutus 2018. aasta jaanuaris.

2017. aasta sügisel oli linnaplaneerimise amet avastanud, et ajaloolise hoone rekonstrueerima pidanud osaühing Hestlandia on asunud seda hoopis lammutama. Esialgu sai ettevõte korralduse hoone konserveerida, kuid vaidlustas selle ning 2017 detsembris otsustas ameti projektide läbivaatamise komisjon, et enam ei ole võimalik ehitusloa saanud projekti järgi ehitada, sest hoone on sisuliselt hävinenud.

"Ettekirjutuse täitmiseks esitati ehitusloa taotlus ning ehitusprojekt, mille koostamisel oli arvestatud muinsuskaitse eritingimusi. Taotluse alusel väljastas amet juulis 2018 ehitusloa Raua 22 elamu osaliseks lammutamiseks," ütles Rannamaa.

Mullu märtsi lõpus läksid hoone varemed põlema, kui seal süttisid praht ja vanad riided.

Raua 22 asuv maja on ehitatud 1917. aastal.