Peskov: sõda Ukrainaga ei tule, tulla võib Ukraina kodusõda

"Muidugi ei kavatse keegi sõja suunas liikuda ja üldiselt ei aktsepteeri keegi sellise sõja võimalust," ütles Peskov usutluses telekanali Rossija 1 saatejuhile Pavel Zarubinile programmis "Moskva. Kreml. Putin".

Pressiesindaja sõnul ei aktsepteeri keegi ka kodusõja võimalust Ukrainas. "Venemaa pole kunagi olnud selle konflikti osaline. Kuid Venemaa on alati öelnud, et ei jää riigi kaguosas elavate venekeelsete inimeste saatuse puhul osavõtmatuks," ütles ta.

Peskovi sõnul selgitab Moskva oma arusaama Donbassi kohta kannatlikult, ehkki Kiiev püüab kadestusväärse visadusega kujutada Venemaad konflikti osapoolena.

"See ei ole nii. Venemaa pole konflikti osapool," väitis Vene presidendi pressiesindaja. "Venemaa rakendab kõiki jõupingutusi, et seda konflikti reguleerida. Ja me jätkame seda selgitustööd väsimatult."

Peskov väitis ka, et Normandia nelikusse kuuluvad riigid, kui välja arvata Ukraina, saavad sellest aru.

"Kuid ilmselt on Ukraina nende jaoks enfant terrible ja seda jubedat last ei saa hüljata, aga temaga on hirmus palju peavalu. Umbes nii võib see olla," rääkis Peskov.

Kõneldes olukorrast Donbassis väitis ta, et peamiselt iseloomustab seda Ukraina relvajõudude provokatsiooniliste tegevuste kasv. "See tähendab, et toimuvad provokatsioonid ja vastuseks provokatsioonidele avatakse tuli," lausus Peskov.

Kuna pinge olevat väga kõrge, polevat konflikti rahustamine võimalik.

Valitseb oht, et Ukraina konfliktis võidakse üleöö lõkkele puhuda kodusõja, mille pärast Venemaa on Peskovi sõnul väga mures. Seetõttu ei välista Moskva, et Ukraina võib asuda jõumeetodiga ka siseprobleeme lahendama, mis olevat Venemaa jaoks ohtlik ja sundivat suurendama jõupingutusi oma julgeoleku tagamiseks, kinnitas pressiesindaja.

"Seega on meie kõrval riik, kus võidakse taas alustada kodusõda," väitis Peskov. "Kas see on meile ohtlik? Muidugi on. Kas me peame võtma meetmeid oma julgeoleku tagamiseks? Peame."

Peskovilt küsiti, kas vastab tõele, et Saksa kantsler Angela Merkel nõudis vestluses Putiniga "Venemaa sõjalise kohaloleku piiramist Ida-Ukrainas".

"Ei, Merkel ütles tegelikult seda, et Euroopale valmistab muret Vene vägede koondumine piirialale. Jah, seda ta ütles ja sellist muret väljendas," vastas Peskov.

Selle järel olevat selgitatud Peskovi sõnul Merkelile tegelikku olukorda.

"Kuidas me oma vägesid oma territooriumil ümber paigutame või kuhu neid paigutame, on meie oma asi, siseasi. Ja see ei pea kellelegi muret valmistama. Venemaa pole iialgi kellegi jaoks ohtu kujutanud," kinnitas Kremli pressiesindaja.

Ida-Ukrainas on teravnenud vastasseis valitsusvägede ja separatistide vahel. Konflikt piirkonnas kestab 2014. aastast alates. Venemaa on toonud oma väed piiri lähedale ja hoiatanud Ukrainat katsete eest hõivata separatistide territooriumi. Kiiev eitab valmistumist pealetungiks.

Valge Maja andmetel on Vene vägede arv Ukraina piiril suurim alates 2014. aastast.