Biden kohtus Jaapani peaministriga: "peame vastama Hiina väljakutsetele"

USA president Joe Biden võttis Washingtonis vastu Jaapani peaministri Yoshihide Suga, kes on esimene välisriigi juht, kellega Biden on oma ametiaja jooksul kohtunud.

Kahe riigijuhi kohtumise peateema oli Hiina. Ühisavalduses rõhutasid nad rahu ja stabiilsuse tähtsust Taiwani väinas, kus Hiina on üha enam demonstreerinud oma sõjalist võimsust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lisaks märkisid USA ja Jaapani valitsusjuhid ära olukorra Hongkongis ja tõstsid esile uiguuride represseerimist Hiinas.

Peking reageeris ühisavaldusele teravalt, rõhutades, et sellega sekkutakse Hiina siseasjadesse.

Lisaks teatasid USA president ja Jaapani peaminister ühistest investeeringutest 4,5 miljardi dollari väärtuses 5G võrku, tehisintellekti ja pooljuhtidesse, et konkureerida Hiina võimekusega.



"Peaminister Suga ja mina kinnitasime raudkindlat toetust USA-Jaapani liidule ja ühisele julgeolekule. Oleme jätkuvalt pühendunud koostööle, et vastata Hiina väljakutsetele ja teemadel nagu Ida-Hiina ja Lõuna-Hiina meri, aga ka Põhja-Korea, et tagada vaba ja avatud India-vaikse ookeani veed," lausus president Biden.



Peaminister Suga lisas, et neil olid Bideniga tõsised kõnelused Hiina mõjust rahule ja õitsengule Vaikse ookeani piirkonnas ja maailmas. "Leppisime kokku astuda vastu igasugusele katsele muuta praegust tasakaalu jõuga või kokkupõrkega Ida- ja Lõuna-Hiina merel ja teiste hirmutamisele regioonis. Samal ajal nõustusime vajadusega pidada otsekohest dialoogi Hiinaga ning selle kaudu püüelda rahvusvaheliste suhete stabiilsuse poole, hoides universaalseid väärtuseid," rääkis Suga.