Neljapäeval võib oodata sadu ja jahedamaid temperatuure

Päikeselised päevad on mõneks ajaks läbi saanud. Neljapäev toob endaga saju ja vähemalt nädalaks ka jahedamad temperatuurid.

Öö vastu neljapäeva veel suuremat sadu ei too ja pilvede vahel on näha ka selgemat taevast. Kohati võib sadada hoovihma. Tuul puhub lõunakaarest 3-9, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni 4 kraadi.

Neljapäeva hommik on ida pool õhukese kõrge pilvekihiga, lääneosas on laiguti pilvisem. Hiiumaal ja looderannikuil pole välistatud üksik sabin vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, saartel ja läänerannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 6 kraadi.

Neljapäeva ennelõunal on vihmahoogude võimalus suurem Lääne-Eestis, pärastlõunal kanduvad rünksajupilved edasi ida poole. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 12, saartel ja läänerannikul kuni 16 meetrit sekundis. Õhusoe jääb läänetiivas alla 10 piiri, Kesk- ja Ida-Eestis kerkib paar-kolm kraadi kõrgemale.

Reedel jääb madalrõhkkond Soome lahe ümbrusse tiirlema. Jagab vihma ja lörtsi. Külm murrab sisse ja õhusoe piirdub vaid 3-7 kraadiga. Lääne-Eestis lisab kõledust lõõtsuv loodetuul.

Nädala viimastel päevadel jääb madalrõhkkond ikka Eesti külje alla tiirlema. Aeg-ajalt sajab vihma ja lörtsi. Ööd on 0 kraadi lähedased, päevad 5 kraadi ümbruses. Kõledamaks muudab tunde tugev läänekaare tuul ja seda iseäranis saartel. Ka uus nädal algab kõledalt, sajud jäävad aegamööda harvemaks.