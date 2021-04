Erakonda vahetanud Läti majandusminister jäi ametisse

Läti majandusminister Janis Vitenbergs teatas sel nädalal, et vahetab erakonda. See seadis mõneks päevaks kahtluse alla mitte ainult ühe ministrikoha, vaid kogu valitsuse tuleviku. Presidendil ja peaministril õnnestus lõpuks poliitikuid veenda, et kriisiajal on stabiilne valitsus tähtsam kui parteide omavaheline võimuvõitlus valitsuskoalitsioonis.

Ambitsioonikalt alustanud parteist Kellele Kuulub Riik pole paari aastaga just palju alles jäänud - tülid, lahkumised, uue erakonna loomise või siis vähemalt nime vahetamise soov. Siiski on Kellele Kuulub Riik ehk KPV üks viiest Läti valitsuskoalitsiooni osapoolest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Majandusminister Janis Vitenbergsi otsus suunduda KPV-st Rahvuslaste Ühendusse ei tähendanud lahkumist koalitsioonist, sest ka rahvuslased on praegu võimul. Ometi tekkis probleem, kas Vitenbergs saab ministrina jätkata ja kuidas muudab see valitsuse osapoolte omavahelisi jõujooni.



Läti president Egils Levitsa sõnul vajab lahendamist küsimus, milliseks kujunevad kahe partei suhted. "Kutsun Rahvuslaste Ühendust ja parteid Kellele Kuulub Riik rahulikult oma koostööd klaarima nii, et see ei mõjutaks valitsuse stabiilsust," ütles Levits.

Läti peaminister Krišjanis Karinš märkis, et möödunud neljapäeval oli seimis usaldushääletus nii temale kui ka kogu valitsusele. "Ja see hääletus oli ülekaalukalt toetav. Nii et pole mingit kahtlust, kas valitsus on stabiilne või kas valitsusel on parlamendis enamus. Täiesti selge, et toetus on," lausus Karinš.

Minister Janis Vitenbergs teatas, et liitub Rahvuslaste Ühendusega, sest selle liikmed seisavad rahvusriigi ja pereväärtuste eest. Nagu temagi. Lõpuks suutsid kaks valitsuse osapoolt siiski kokku leppida, et Vitenbergs võib majandusministrina jätkata. Vähemalt praegu. Sest Vitenbergs on suutnud suletud majandussektorite toetuste eest valitsuses üsna edukalt seista.



"On osa majandusharusid, kel pole valitsuse otsusega lubatud töötada. Ja on ka neid, kes karmide piirangute tõttu pole tööturule tagasi pöördunud," ütles Vitenbergs.

Kõigi Läti erakondade toetus on praeguseks kukkunud alla kümne protsendi. Rahvuslaste Ühendus on Koosmeele järel teisel kohal. Pisut rohkem kui kuu aja pärast on aga Lätis kohalikud valimised.