Juulis algab Estonia vraki eeluurimine transpordiameti laevaga

Ohutusjuurdluse keskuse juhataja Rene Arikas selgitas ERR-ile, et uuringute esimene etapp kestab 8. juulist kuni 18. juulini.

"Tehniliste uuringutega on kavas /---/ teha 3D pilt merepõhjast ja vrakist. Lisaks kasutame allveerobotit, et tuvastada täpsemalt vigastuste asukoht," selgitas ta.

Kõnealused vigastused tulid ilmsiks möödunud aastal avaldatud Rootsi dokumentaalsarjast, kus selgus, et Estonia keres on varem avastamata augud.

Kuna majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil ega ohutusjuurdluse keskusel, kes uurimist läbi viivad, puudub kogu vajalik erivarustus, esitati transpordiametile ametiabi taotlus mitmeotstarbelise laeva EVA-316 kasutamiseks.

Laeva saab kasutada nii jäämurdja, reostustõrjelaeva, päästelaeva ja poilaevana.

"Emalaeval on oma meeskond ehk kümme inimest ja lisaks on veel kümme reisijat. Nendest kuus inimest on uurijad ja neli on täiendav personal. Siin on olnud juttu, et nende seas on ka omaste või pääsenute esindajad ja võibolla ka dokumentalistid," selgitas Arikas.

Tehnilised uuringud on Arikase sõnul vajalikud, et 2022. aasta varakevadel algavateks põhiuuringuteks oleks ees selgem pilt ja tehtud piisavalt digitaliseeritud jooniseid.

Uurimislaevana hakatakse uuel aastal kasutama Stockholmi Ülikooli laeva R/V Electra, täpsustas Arikas. Lisaks rootslastele osalevad uurimises ka soomlased.

Kui kõik uuringuetapid on läbitud, saab Arikase sõnul hakata koostama lõppraporti, mis eelduste järgi valmib uue aasta suve lõpus või sügise alguses.