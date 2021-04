Saarlased soovivad panna tähise Mõnnuste külas asuvasse Euroopa keskpunkti

"Suvel sattub Mõnnuste külla inimesi, kes siis tulevad ja küsivad, et aidake teed juhatada, et kus asub see Euroopa keskpunkt. Aga kahjuks on nii, et täna ei ole ühtegi teeviita ja märgistust ei ole ja siis on väga keeruline juhatada inimesi Euroopa keskpunkti Mõnnuste külas," rääkis Mõnnuste külavanem Tiina Saare.

Nüüd on selle koha väärilise tähistamise oma südameasjaks võtnud piirkonna kümmekond küla. Nad tahtsid küsida Saaremaa valla kaasavast eelarvest raha, et paigaldada siia üks Saaremaa identiteedi sümboli, ehk ö-tähis.

"Lihtsalt post püsti lüüa oleks kõige lihtsam olnud kindlasti. Aga ma arvan, et ta ikkagi peaks näitama ka seda saarlust ja saarlase identiteeti, nagu rõhutama, et see on Saaremaal olev Euroopa keskpunkt," ütles Kärla kogukonna esindaja Villi Pihl.

"See ö-täht on päris-päris hea mõte, see nagu meie rahvuspärand. Ma ise küll olen leedukas siia sattunud, aga elan siin juba 17 aastat. Minu naine ja lapsed on saarlased ja see ö-täht on väga tähtis meie peres," rääkis Mõnnuste küla elanik Tomas Saukstelis.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt kiitis idee heaks ka Saaremaa vallavalitsus, aga paraku mitte vallaarhitektid, kes on kogukonna initsiatiivile piduri peale tõmmanud.

"Need tähed ei ütle Euroopa kontekstis midagi. Me oleme seisukohal, et see Euroopa keskpunkt tuleks ikkagi tähistada selliselt, et kui turist sinna satub, siis ta kohe ütleb ära, et seal on tegemist Euroopa keskpunktiga. Selleks tuleks kaasata suurem kogukond, teha ideekorje, kaasata spetsialiste," rääkis Saaremaa valla ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Rein Kallas.

Saaremaa turismiarendajad on juba ise pikemalt reklaaminud Saaremaad, kui Euroopa keskpunkti nii veebis kui lausa ise end selle koha koordinaatidega ehtides, sest see oleks ka nende arvates koht, kus turistid kindlasti tahaksid ära käia Saaremaale sattudes.

"Meie oleme teda kasutanud pusade peal, nagu näha oleme selle keskkoha ära märkinud. Ja oleme ka turismiturunduses seda kasutanud. Kui kõik oli väga suletud ja Euroopasse reisida ei saanud, siis meie reklaamisime Saaremaad , et lennureis Euroopa keskpunkti," ütles Saaremaa valla turismispetsialist Kristina Mägi.