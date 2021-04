Ametnik: NATO alustas taandumist Afganistanist

NATO on alustanud taandumist Afganistanist pärast president Joe Bideni otsust USA väed seal koju tuua, teatas neljapäeval alliansi ametnik.

"NATO-liitlased otsustasid aprilli keskel alustada missioonis Resolute Support osalevate vägede väljatoomist 1. maiks ning lahkumine on nüüd alanud. See saab olema korrapärane, koordineeritud ja kaalutletud protsess," lausus NATO ametiisik uudisteagentuurile AFP.

USA-toetatud alliansi liikmed leppisid varem sel kuul kokku oma 9600-mehelise Afganistani-missiooni otsad kokku tõmmata, kui Biden oli kuulutanud Ühendriikide ajaloo pikima sõja lõppenuks.

Bideni otsus lükkas mitu kuud edasi eelmise USA presidendi Donald Trumpi kokku lepitud kuupäeva. Väed lahkuvad hoolimata kartustest, et see võimaldab Talibanil riigis võimule naasta.

NATO ametiisiku sõnul on lahkumise juures peatähelepanu liitlasvägede julgeolekul.

"Igasugune Talibani rünnak lahkumise ajal saab ränga vastulöögi. Me kavatseme taandumise lõpule viia mõne kuuga," märkis ametnik ajakava täpsustamata.

Bideni sõnul viiakse USA väed välja 11. septembri terrorirünnakute 20. aastapäevaks. 2001. aasta sündmused viisid Ühendriikide sõjalise sekkumiseni Afganistanis.

Saksa kaitseministeerium on öelnud, et plaanib oma 1300 sõdurit koju tuua juuli alguseks.

NATO väljaõppe- ja toetusmissioonis, kuhu kuulub umbes 2500 USA sõdurit ja mis toetub suuresti Ühendriikide sõjalistele ressurssidele, on osalisi 36-st liikmes- ja partnerriigist.

USA teatas, et lähetab ajutiselt riiki täiendavaid vägesid, et kaitsta rahvusvaheliste vägede taandumist. Ühtlasi on pikendatud lennukikandja viibimist piirkonnas.