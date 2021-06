Hiina võimud vangistavad paguluses elavate uiguuri aktivistide sugulasi

Hushtar Isa vangistati juba 2017. aastal, teda süüdistati terrorismi õhutamises. Hiljuti määrati talle aga eluaegne vanglakaristus, teatas The Times.

Hushtar Isa vend Dolkun Isa on Münchenis asuva organisatsiooni World Uighur Congress (WUC) asutaja ja president. WUC juhib tähelepanu Xinjiangi provintsis asuva 13 miljoni uiguuri vähemuse olukorrale.

Dolkun elab 1994. aastast paguluses ja on Hiina kommunistliku partei silmapaistev kriitik. Hushtar töötas aga perekonna kodulinnas sõiduõpetajana ja hoolitses eaka isa eest.

Dolkun kaotas kontakti oma perega 2017. aastal. Ema käskis tal võimude survel helistamise lõpetada. Dolkun usub, et siis vahistati ka tema vend.

"Minu perekonda survestati aastaid. Võimud jälgisid mu perekonda juba siis kui ma 1990. aastate alguses Pekingis õppisin," ütles Dolkun.

Dolkun arreteeriti esimest korda juba 1988. aastal pärast meeleavalduse korraldamist.

"On väga selge, et Hiina üritab uiguuri pagulasi vaikima sundida. Minu vanemad ja õed-vennad pole kunagi poliitikaga tegelenud," ütles Dolkun.

Peking süüdistab WUC-i Xinjiangis etniliste rahutuste korraldamises.

Ka teised silmapaistvad paguluses elavad uiguurid ütlesid, et nende perekonnad on arreteeritud. Uiguuride õiguste eestvedaja Rushan Abbasi õde Gulshan Abbas mõisteti süüdi terroriaktides ja mõisteti eelmise aasta detsembris 20 aastaks vangi.

Dolkuni sõnul suurendab Peking uiguuride vastast kampaaniat, kuna rahvusvaheline surve kasvab uiguuride kohtlemise pärast.

"Pekingi eesmärk oli assimilatsioon, seejärel pöördus see genotsiidiks. Kui hakkasin kampaaniat tegema, teadsid uiguuridest vähesed inimesed. Nüüd on Hiina rahvusvahelise surve all," ütles Dolkun.