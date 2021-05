ERR Helsingis: Soome on vaktsineerimistempos Eestist mööda läinud

Soomes edeneb vaktsineerimine jõudsalt ning põhjanaabrid on vaktsineerimistempo poolest Eestist mööda läinud. Edu taustal on strateegiline otsus pikendada kahe vaktsiinidoosi vahelist aega, et võimalik suur hulk elanikke vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud saaks.