EL kaalub Valgevene riikliku lennufirma keelustamist Euroopa lennujaamades

Reisijad Ateenast Vilniusesse said pühapäeval ootamatu reisikatkestuse, kui kapten teatas neile tehnilistest probleemidest, mistõttu tuli Minskisse lennata.



"Kui teatati, et me maandume Minskis, tõusis Roman püsti, avas pagasiluugi, võttis sealt pagasi ja proovis asju laiali jagada nagu arvuti oma tüdruksõbrale, iPhone'i või muu telefoni talle," rääkis üks reisija Ryanairi lennukilt.

Valgevene võimud põhjendasid lennu ümbersuunamist pommikahtlusega, mistõttu oli vaja lennukit saatma hävitaja. Reisijate sõnul toimus kõik väga rahulikult, kuid peatus kestis kaua.



Lennukist viidi lisaks Protasevitšile minema ka tema tüdruksõber. Minskist ei lennanud edasi veel neli inimest, kes arvatavasti olid Valgevene KGB agendid. Minski teatel alustati ametlikku uurimist, et selgitada välja vastutav isik pommikahtluse jutu eest.

Valgevene siseministeeriumi pommirühma liige rääkis, et töö kestis 2-2,5 tundi. "Otsisime läbi kogu pagasi, sest seal võis olla pomm. Lennukikabiinis oleks võinud olla asju käsipagasi sees," lausus ta.

Venemaa süüdistas Euroopa Liitu silmakirjalikkuses, tuues näiteks 2013. aasta, kui Austrias sunniti maanduma Peruu presidendi lennuk, kus väidetavalt pidi olema USA luureinfo paljastaja Edward Snowden.

Ryanairi juht Michael O'Leary nimetas juhtunut riiklikuks õhupiraatluseks, kuid ta tunnustas meeskonda.

"Meie, nagu kõik Euroopa lennufirmad, ootame juhtnööre Euroopa võimudelt ja NATO-lt. Kui meid ümber suunata, siis küsime, kas lendame ümber Valgevene?"

Mitu lennufirmat on juba teatanud, et väldivad Valgevene õhuruumi - AirBaltic, WizzAir ja LOT.

Leedu ja Poola alustasid ametlikku uurimist. "Leedu välisministeerium on vastu võtnud otsuse, mis kutsub Leedu kodanikke vältima reisimist Valgevenesse ja Valgevenes viibivaid Leedu kodanikke lahkuma sealt nii kiiresti kui võimalik. Peame Valgevenet ohtlikuks paigaks meie kodanikele," rääkis Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis.

Euroopa tasemel on vastuseks pakutud Valgevene õhuruumi vältimist või lendude lõpetamine Euroopa Liidu liikmesriikide ja Valgevene vahel. Sanktsioonide poolt on mitu riiki, sealhulgas Balti riigid ja Poola.