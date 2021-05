Poola prokuratuur asus uurima lennuki Minskis maanduma sundimist

Valgevene võimud sundisid hävitaja ja pommiväitega Ateenast Leetu teel olnud lennuki Minskis maanduma ja võtsid selle pardal olnud võimukriitilise ajakirjaniku Roman Protasevitši kinni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna lennuk oli registreeritud Poolas ja on seetõttu Poola jurisdiktsiooni all, on Varssavi ülesanne juhtunut rahvusvahelisel tasandil uurida.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki lubas Euroopa kolleegidele teha ettepaneku kõik lennud Euroopa Liidu liikmesriikide ja Valgevene vahel peatada, kuniks Raman Pratasevich on vabastatud.

Leedu valitsus soovitas oma kodanikel vältida reisimist Valgevenesse ja kutsus seal viibijaid riigist kiiremas korras lahkuma.

Lisaks otsustas valitsus, et kõik lennud Leedu lennujaamadest peavad alates teisipäevast vältima Valgevene õhuruumi. Leedu alustas ka oma ametlikku uurimist.

"Meie tavapärase praktika põhjal saan öelda, et on tendents, et uurimised, kus on vaja rahvusvahelist koostööd teiste riikidega, võtavad aega mitu kuud. Ainus, mida loodame, on hea koostöö nende välisettevõtete ja partneritega, kes on osalenud selle lennu organiseerimises," ütles Leedu peaprokuröri asetäitja Gintas Ivanauskas.