Läti lubab vaktsineeritud jäähokit vaatama

"Peaaegu koalitsiooni koospüsimise hinnaga see otsus tuli ja 1. juunist on tõepoolest võimalik neil, kes on täieliku vaktsineerimiskuuri läbinud, või ka nendel, kes on viiruse läbi põdenud, vastava dokumendi ettenäitamisel minna kohapeale jäähokimatše vaatama. Mängud ise lõpevad küll 5. juuni ära, aga midagi näeb," rääkis ERR-i ajakirjanik Ragnar Kond "Aktuaalses kaameras".

Pealtvaatajate arv on aga piiratud: kuni 2600 inimest ühes paigas ja 1000 teises.

Kond ütles, et osad poliitikud soovivad piirangute leevendamist ühtlasi ka teistes valdkondades ning osaliselt see 1. ja 15. juunist järk-järgult ka juhtub.

Kondi sõnul vajab Läti peaminister Krišjanis Karinši hinnangul ka uut süsteemi reisijate jaoks, sest näiteks praegu pole Lätti sissesõit vabaks muudetud.