Eesti Pank ootab tänavuseks majanduskasvuks 5,3 kuni 8,2 protsenti

Veel kevadises prognoosis ootas keskpank tänavuseks majanduskasvuks 2,7 protsenti. 2022. aastal ootab keskpank sujuva kasvu korral majanduskasvuks 4,9 protsenti, tänavu järsult kasvav majandus tähendaks tuleval aastal 3,8-protsendilist majanduskasvu.

Keskpanga prognoosi kohaselt on vaktsineerimine vähendanud prognoosi ebakindlust, kuid ebakindlus püsib endiselt kõrge. Peale piirangute põhjustatud tagasilööki saab majanduskasv teisel poolaastal tugeva põhja ja lisaks välisturgude paranemisele annavad majanduskasvule tõuke kriisi kestel kogunenud säästude kasutulevõtmine ja sügisel teisest pensionisambast vabanev raha.

Tänavuse majanduskasvu kiirus sõltub Eesti Panga hinnangul sellest, kui suure osa säästudest otsustavad inimesed tarbimisse suunata. Kui tarbimine kasvab säästude arvelt oodatust rohkem, tekib majanduse ülekuumenemise oht.

Eesti majanduse taastumine on olnud Euroopas üks kiiremaid, kerkides 2019. aasta viimasest kvartalist tänavu esimese kvartalini 3,3 protsenti, jäädes alla vaid Iirimaale.

Käesoleva aasta prognoosi kohaselt ootab Eesti Pank inflatsiooniks 2,5 protsenti, järsku kasvu stsenaariumi korral 2,7 protsenti. Märtsis prognoosis keskpank 1,6-protsendilist inflatsiooni.

Töötuse määr jääb sujuva kasvu stsenaariumi kohaselt 6,1 protsendile, järsu stsenaariumi kohaselt langeks see 5,7 protsendile. Märtsis prognoosis keskpank tänavuseks töötuse määraks 7,9 protsenti. Sellest tekkiv tööjõunappus toetab ka keskmise palga kasvu, mis püsib Eesti Panga hinnangul üle 5 protsendi.

Eesti Panga hinnangul peaks riik majanduses stabiilsuse hoidmiseks kaaluma riigi kulude kasvu piiramist heal ajal. Majanduse kiirem taastumine tähendab, et vajadus riigipoolse abi järele on seniarvatust väiksem, ühtlasi tähendab see prognoositust suuremat maksutulu laekumist. Keskpanga teatel tuleks oodatust paremat maksulaekumist kasutada plaanitust kiiremini eelarvepuudujäägi vähendamiseks.