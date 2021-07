Analüütik: Eesti majandusel läheb hästi

Maikuu eest, kui kehtis veel näiteks maskikandmise kohustus, tasuti riigile makse 14,6 protsenti rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Maksumaksjad täitsid eelarvet viie esimese kuuga 1,2 protsenti enam kui mullu samal ajal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi aasta alguses prognoositi tänavuseks mullusest kiiremat majanduskasvu, võisid piirangud seda pärssida, ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosmiannus.

"Praegused tulemused ka näitavad seda, et aasta kokkuvõttes tervikuna on ka seis parem kui prognoositi, aga tõsi on, et selle eelduseks on ikkagi see, et vaktsineerimise tempo mitte ainult ei püsi, aga tegelikult saab üles ja me ei pea sügisel jälle rääkima ühiskonna, ettevõtete, majanduse sulgemisest, koolide sulgemisest," rääkis minister.

Nii ettevõtluse kui ka tarbijate taastumine eelmise aasta madalseisust avaldub käibemaksu laekumise kasvus. Siin ületati tänavu kriisieelse, 2019. aasta viie kuu taset 8,7 protsendiga.

"Vahepealne väga järsk ja väga suur auk mitmes sektoris on praegustel kuudel jäänud seljataha, aga see taastumine on muidugi ka sektoriti jätkuvalt väga erinev. Kui me vaatame ka praegu veel turismi, majatusvaldkonna sektorit, siis seal on küll tõus, aga lihtsalt baas on niivõrd madal," ütles Pentus-Rosimannus.

Riigikogu opositsiooni kuuluva sotsiaaldemokraadi Riina Sikkuti hinnagul oli eeldada, et tervisekriisi taandumisel kujuneb maksulaekumine heaks. Ta lisas, et nüüd võiks koalitsioon loobuda kärpeplaanist.

"Arvestades maksulaekumist, siis ei ole mitte mingisugust põhjust keelata lastele huviharidust või nõuda komandode sulgemist päästeametilt. See tõesti on valus ja vale. Ja kui avaliku sektori kulude kokkuhoidu soovitakse saavutada, siis tuleb teha põhimõttelisi muutusi," kommenteeris Sikkut.

Majandusel läheb tänavu tõesti prognoositust paremini, ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

"Eesti riigi majandusel praegu läheb hästi. On mingid sektorid, kus läheb isegi liiga hästi, kus on hinnad tänu sellele hakanud liiga kiiresti kasvama, mida me näeme näiteks ehituses või kinnisvaras. /.../ Kui me vaatame ka riigi rahanduse numbreid, siis ilmselt riigieelarve defitsiit tuleb sel aasta väiksem kui kevadel rahandusministeerium ootas," rääkis Elmik.