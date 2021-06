Pärnu lennujaam võib olla tuleval suvel tšarterlendude teenindamiseks valmis

Pärnu lennujaama uuendamine lepiti kokku juba aastaid tagasi ja esialgsete plaanide järgi pidid tööd valmis olema aastaks 2020, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Mitmete tõrgete tõttu on projekt graafikust maha jäänud. Ruhnu reisidega saab alustada tänavu oktoobris, kuid päris valmis saab lennujaam järgmisel aastal.

Lennuliiklusala asfalteerimiseks on lennuväljale toodud asfalditehas. "Hea tõdeda. et me oleme tegelikult väga hästi kõikide nende kavandatud töödega, mida me oleme praegu projekteerinud ja alustanud, ilusasti edenenud. Näiteks lennuliiklusalaga. Meil on asfalteerimistööd juba käimas. Osaliselt juba ka heakorrastustööd," rääkis Tallinna lennujaama juhatuse liige Einari Bambus.

"Nii et lennuliiklusala tuleb kindlasti järgi ja reisiterminal saab ka kindlasti sellise valmiduse, et järgmise aasta suvel lende peab saama küll teha, kui meil on kamba peale leitud vajalik vedaja-operaator, kes on nõus lendama Pärnust," lisas ta.

Bambus selgitas, et varasemalt on kokkulepitud, et terminal peab mahutama 80 saabuvat ja 80 lahkuvat reisijat. "Ja võib olla reisijate jaoks on uudsem - Eestis polegi veel sellist -, et me reisijaid hakkame teenindama kahel korrusel. Pärnust lahkuvad reisijad suuname pärast lennueelset julgestuskontrolli teisele korrusele, kust on kena vaadata, kus lennuk perroonile tuleb ja pargib ennast," rääkis ta.