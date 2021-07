Karzai: NATO missioon Afganistanis ebaõnnestus täielikult

"Riik on šokis. Oleme segaduses. Need, kes tulid siia 20 aastat tagasi ekstremismi ja terrorismi vastu võitlema, ei suutnud seda lõpetada, vaid nende valvamisel on äärmuslus Afganistanis õitsenud. Nimetan seda läbikukkumiseks," ütles Karzai.

Karzai oli Afganistani president üheksa aastat. Tema mõjuvõim on riigis endiselt märkimisväärne, teatas The Times.

Karzai osaleb ka Qatari pealinnas Dohas toimuvatel USA ja Talibani läbirääkimistel. USA ja Talibani läbirääkimised algasid 2020. aasta veebruaris. Taliban alustas aga juuni alguses Afganistani vägede vastu edukat pealetungi.

Nädala alguses hoiatas USA juhitud Afganistani missiooni juht kindral Austin Miller, et riigis on puhkemas suur kodusõda.

Karzai hinnangul Doha läbirääkimised ebaõnnestusid totaalselt. "Doha läbirääkimised pole siiani midagi toonud. See on raisanud lihtsalt kallist aega ja kannatajaks on Afganistani rahvas," ütles Karzai.

Karzai võimuperioodil Afganistan muutus. Miljonid noored naised said hariduse ja riigi infrastruktuur osaliselt taastati. Vastu võeti ka mitmed olulised õigusaktid. Karzaid süüdistati samas ka korruptsioonis.

Hinnanguliselt on viimase kahe aastakümne jooksul Afganistanis surma saanud 71 000 tsiviilisikut, teatas The Times.