Talibani võidukäik Afganistani põhjaosas teeb naaberriikidele muret

USA ja liitlaste lahkumine Afganistanist on toonud kaasa Talibani võidukäigu riigi põhjaosas. Taliibide edu annab põhjust naaberriikidel muretseda fundamentalismi ja narkokaubanduse kiirema leviku pärast, rääkis kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu.

Taliban on asunud Afganistani tagasi võtma - hiljuti vallutades olulisima piiripunkti Tadžikistani piiril. Seda tehes pole taliibid kinni pidanud USA-ga eelmisel aastal Qataris sõlmitud kokkulepetest, ütleb kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Taliban ei pidanud toetama AlQaidat, rääkima läbi ühtsusvalitsuse moodustamiseks Afganistanis ja tagama kestva rahu.

"Taliban ei täida ühtegi neist tingimustest. Me võime küsida, miks nad ei täida. Sellepärast et neil oli algusest peale selge, et see kokkulepe ei põhinenud survel. USA oli oma otsuse teinud, et ta tahab väed välja viia," ütles Stoicescu.

Kokkupõrkeid on olnud Pakistani piiril, mures on ka Hiina ja Venemaa, kel on Tadžikistanis piiri lähedal suur sõjaväebaas.

Stoicescu ütleb, et Taliban saab piiripunkte kontrolli alla võttes hõlpsamini laiendada fundamentalismi naaberriikide kaudu, kus nende mõju on juba olemas, ka kaugemale. Ja narkokaubandust, millele pole 20 aasta jooksul suudetud piiri panna.

"Nüüd seda enam nad saavad vabad käed. On ka andmeid selle kohta, et võidakse hakata amfetamiini tootma. See oleks selline industriaalne revolutsioon Afganistanis," sõna Stoicescu.

Afganistanis missioonil olnud endine kaitseväelane Riho Kurisoo selgitas "Aktuaalsele kaamerale", miks tema arvates sõdurid ei võitle, vaid Talibani eest põgenevad.

"Afgaani rahvus on selline, et ta hoiab alati võitjate poole peale. Kui koalitsioon on võitja, siis ta hoiab koalitsiooni poole peale ja kui Taliban on võitja, siis ta hoiab Talibani poole peale," rääkis ESTCOY 9 endine võitleja, nooremveebel Riho Kurisoo.

Suurt rolli mängib hirm Talibani ees. "Kontakti ajal lihtsalt kuulipildur hakkas 360 kraadi enda ümber tulistama. Nad olid ka need, kes enne patrulli minekut suitsetasid oma oopiumi. Sai ka korra küsitud, miks nad seda teevad. Siis nad konkreetselt ütlesid, et nad kardavad," sõnas Kurisoo.

Taliban muudab kindlasti korda ka Afganistanis sees. Demokraatiat, mida lääs on üritanud juurutada, sealhulgas naiste juurdepääsu haridusele ja ametitele, Taliban ei tunnista.