Venemaa lubab Talibani Tadžikistanist eemal hoida

Tadžikistani president Emomali Rahmon käskis esmaspäeval kutsuda teenistusse 20 000 reservväelast, et tugevdada kaitset Afganistani piiril, kuna nädalavahetusel sisenes riiki umbes 1200 Talibani eest põgenenud valitsusväelast.

Venemaa president Vladimir Putin lubas esmaspäeval Rahmonile, et Moskva on valmis Tadžikistani toetama, kui see langeb NATO vägede Afganistanist lahkumise järel seal võimule tõusva Talibani surve alla.

Venemaa, millel on Tadžikistanis tema suurim välisriikides asuv sõjaväebaas, mis on relvastatud nii tankide, helikopterite, droonide ning ründelennukitega, aitab stabiliseerida piiri Afganistaniga, öeldi Kremli avalduses.

Vene kaitseministeerium teatas teisipäeval, et kaks ründehelikopterit Mi-24 ja kaks transpordikopterit osalesid Tadžikistanis õppustel, mille käigus tulistati kopteritelt maapinnal asuvate sihtmärkide pihta rohkem kui 15 raketti. Õppusega simuleeriti illegaalse relvarühmituse ründamist koos autokolonni, tulepunktide ja relvaladude tabamisega.

"Olukord Afganistani põhjaosas on pingeline, mõningatel andmetel kontrollib Taliban nüüd juba 70 protsenti Tadžikistani-Afganistani piirist," ütles Vene asevälisminister Andrei Rudenko. "Aga nagu te teate, on meil Tadžikistanis 201. sõjaväebaas, mis on varustatud kõige vajalikuga, et aidata vajadusel Tadžikistani. Kui tekib vajadus täienduste järele, siis need sammud astutakse," lisas Rudenko.

USA ja selle liitlased on lubanud hiljemalt 11. septembriks Afganistani lahkuda ning selles valguses laiendab riigis oma võimu islamiliikumine Taliban, tõrjudes välja valitsusvägede üksusi. Interfaxi vahendatud andmetel kontrollib Taliban Afganistani 370 rajoonist juba 110 rajooni. Samuti on teateid sellest, kuidas Afganistani valitsuse sõdurid põgenevad Talibani üksuste eest Tadžikistani.

Tadžikistani president Emomali Rahmon oli väheseid välisliidreid, kes tänavu 9. mail Moskvas Vene presidendi Vladimir Putini kõrval Venemaa võidupüha pidustustel osales. Autor/allikas: SCANPIX / TASS

Nõukogude Liidu lagunemise järel jäi Tadžikistani-Afganistani piiri valvama Vene piirivalve. Tadžikistani piirivalve võttis piiri kontrollimise üle alles 2005. aastal ning Vene piirivalveüksused viidi riigist ära.

Tadžikistanis tegutsev Venemaa 201. sõjaväebaas on suurim välismaal tegutsev Vene relvajõudude baas. See paikneb kahes linnas - Dušanbes ja Bohtaris ning selle koosseisu kuuluvad jalaväe-, tanki-, suurtüki- ja luureüksused, õhutõrje-, side- ning keemia-, kiirgus- ja bioloogilise kaitse üksused.

Eelmisel aastal sai baas umbes 20 ühikut uut tehnikat, sealhulgas sõjaväe transpordikopterid Mi-8, moderniseeritud jalaväe lahingumasinad BMP-2M, teatasid Vene relvajõud jaanuaris. Interfax teatas 2019. aasta lõpul, et baasi tugevdati kaugmaa õhutõrjesüsteemiga S-300.