Venemaa saatis tankid Afganistani piirile

Tankistid Venemaa 201. sõjaväebaasist (mis asub Tadžikistanis - toim.) läbisid 200-kilomeetrise rännaku Afganistani piiri äärsele Harb-Maidoni polügoonile, kus peetakse 5. – 10. augustini ühised taktikalised õppused, teatas Vene relvajõudude kesksõjaväeringkonna pressiteenistus.

Rännaku ajal harjutasid tankide T-72 meeskonnad kolonnide sõjalist kaitset, tingimuslikult nakatunud alade läbimist, diversioonirühmade ning vastase õhuväe rünnakute tagasilöömist, lisati teates. Kohale saabudes asusid üksused oma positsioone kindlustama ning sõjaväetehnikat maskeerima.

Kesksõjaväeringkonna teatel osalevad õppustel ka 201. baasis paiknevad suurtükiväe, mäestikuvõitluse ning eriüksuste võitlejad.

Venemaa 201. baasi üksused alustasid Afganistanis aktiveerunud Talibani ja valitsusvägede kokkupõrgete valguses aktiivsemaid õppusi Tadžikistanis juba juuli keskel. Talibani üksused on kõikjal Afganistanis valitsusväed taganema löönud ning Moskval on hirm, et islamistid võivad ka teistesse Kesk-Aasia riikidesse tungida.