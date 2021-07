Joller: vaktsineerimises on vaja põhimõttelist muudatust

Jolleri sõnul täidavad perearstid endiselt neile kevadel seatud eesmärki ehk vaktsineerivad riskirühmi. Samas ütles ta, et osa perearste vaktsineerib ka ülejäänud inimesi. Tema sõnul on see perearstide enda valik, sest perearstid on kevadisest suuretempolisest vaktsineerimisest väsinud ning vajavad puhkust.

"Absoluutselt on vaktsineerimise hoog liiga madal," ütles Joller "Vikerhommikus".

Jolleri hinnangul on praegu seatud eesmärk vaktsineerida 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast liiga madal, sest ka lapsed haigestuvad ning kannavad viirust edasi. Seega peaks tema hinnangul vaatama kogu ühiskonda ning vaktsineerima ka lapsi.

"Inimesel, kes on vaktsineeritud, peavad olema suuremad õigused ja vabadused kui inimesel, kes ei ole saanud vaktsiini. Ja nii kaua, kui inimene seda reaalselt iga päev ei taju, nii kaua tegelikult see vaktsineerituse hõlmatus meil jääb madalaks," ütles Joller.

Jolleri hinnangul peaks vaktsineerimist juhtima valitsuse tasandil.

"Esiteks kaasata vaktsineerituse hõlmatuse eesmärkide hindamisse ka lapsed ja teiseks teha inimestele väga ahvatlevaks soov saada vaktsineerida," sõnas Joller.

Jolleri sõnul on kõik vaktsiinid efektiivsed. Ta ütles, et keegi ei karda väikest palavikku või nohu, vaid see, mille eest peab kaitsma, on intensiivravis lõpetamine. Ta ütles, et kui rääkida Inglismaal ja Iisraelis järgmisest lainest, siis see möödub oluliselt kergemalt just vaktsiinide pärast.

Ta tõi ka välja, et tavainimestel ja arstidel on erinev arusaam haiguse raskest kulgemisest.

"Kui inimese jaoks raske kulg võib tähendada seda, et tal on neli päeva 40-kraadine palavik ja kõik kohad valutavad ja pole elu sees nii halb olnud, siis arsti jaoks raske kulg tähendab, et inimene on intensiivravis ja hingab aparaadi abil," ütles Joller.

Joller ütles, et tema arvates kõik vaktsineeritud loevad ning ta väga ootab, et ka tema kaks alla kümne-aastast last samuti vaktsineeritud saaksid.