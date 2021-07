Kuumalained kergitavad inimeste elektriarveid

Suvine elektritarbimine on Eestis alati madalam kui talvem. See tuleb soojematest ilmadest ja pikematest päevadest. Siiski pani Eestit kimbutanud kuumalaine inimesed otsima jahutust. Ventilaatorid kadusid poelettidelt nagu soojad saiad ja konditsioneerid pandi taas tööle. Kõik see tõstis juunis elektritarbimise tavapärasest kõrgemale.

"Sel aastal oli tarbimine ligi nelja protsendi võrra kõrgem kui eelmisel aastal. Siin võib-olla kaks poolt: ühelt poolt on majandus elavnenud ja teisalt oli kuu teine pool temperatuuri poolest soojem. Ehk me oleme täheldanud, et kui ööpäeva keskmine temperatuur läheb üle 20 kraadi siis see lisab täiendavat tarbimist üldisesse võrku," rääkis Elektrilevi võrguteenuse tootejuht Tõnu Roosve.

Kui kuumade ilmadega jahutuse otsimine on täiesti loomulik, siis Roosve sõnul on siiski mõned nipid, mida järgides saab elektritarbimist vähendada.

"Üldine soovitus kulude vaates on, et seadmeid, mida on võimalik kasutada siis, kui elektrihind on madalam, sel ajal ka kasutada - üldjuhul on see öine aeg ja nädalavahetused. Praeguses vaates, kus meil on hästi kuumad ilmad siis tasub üle vaadata, ega juhuslikult ei ole talvised kütteseadmed sisse jäänud, mis võivad veel tarbimist lisada."

Eleringi energiaturu osakonnajuhi Erki Sappi sõnul on lisaks ammu teada nippidele olemas ka nutikaid lahendusi.

"Turule on tulemas ka aina rohkem seadmeid, mis teevad seda meie eest ja on võimelised jälgima elektrihinda ning sättima oma toimetamist siis vastavalt börsi elektri hinnale. Tagades siis tarbijale samaväärse mugavuse taseme," selgitas Sappi.