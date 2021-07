Ajalooline tehing: Silmetisse jõuab haruldaste muldmetallide tarne USA-st

Energy Fuels tarnis Sillamäele 20 tonni haruldast muldkarbonaati, tegu on esimese tarnega ning neid järgneb veel, ütles ERR-ile NPM Silmeti peadirektor Raivo Vasnu. "Meil on sõlmitud pikaajaline leping Energy Fuelsiga ja tarned muutuvad regulaarseks," lausus ta.

Tehingu hinda ei nõustunud Vasnu avaldama. "Kahjuks on lepingu summa ärisaladus ja sõltub toorme hinnast maailmaturul," ütles ta.

USA-st saabunud saadetis tähistab haruldaste muldmetallide, mille järele kasvab nõudlus kiiresti, maailmas uut ajastut. Kui varem on muldmetallide tarnete turgu valitsenud ja dikteerinud Hiina, siis nüüd on ameeriklased monopoli kaotamiseks asja enda kätte võtnud.

"Energy Fuelist tulev tooraine on esimene haruldaste muldmetallide toorme tarne USA-Euroopa suunal. Varem on olnud küll plaane seda teha, kuid tehnoloogiliselt ei olnud USA selleks valmis. Tehnoloogia arengust tingitud haruldaste muldmetallide põud pani meie meretagused kolleegid pingutama ja välja töötama tehnoloogia, mis meile sobib," selgitas Vasnu.

Silmet valmistab saadud toormest puhtaid muldmetalle – lantaani, praseodüümi, neodüümi, tseeriumi. Nende metallide tarbijaks on põhiliselt elektroonikatööstus ja vajadus nende järele on hüppeliselt kasvanud seoses rohepöördega, ütles Vasnu.

Silmetis toodetud elemendid leiavad rakenduse näiteks tuuleturbiinides ja elektrisõidukites.

Energy Fuels tootis Sillamäele saadetud toorme monatsiidist, mis hangiti USA kaevandus- ja keemiaettevõttelt Chemours. Haruldane muldkarbonaat toodeti Energy Fuelsi tehases Utah`s.

Haruldased muldmetallid ei ole vastupidiselt nimetusele kuigi haruldased, kuid nende kaevandamise ja tootmise keerukus on see, mis need metallid teeb hinnatuks. NPM Silmet on Euroopa suurim haruldaste muldmetallide tootja ja üks väheseid väljaspool Hiinat.

Vasnu sõnul ei asenda USA-st tulev toore ettevõtte pikaajalistelt tarnijatelt saadavat mahtu, vaid on vajalik lisakogus Sillamäel tootmise laiendamiseks. Tavapärased tarnijad on tema sõnul üle saanud koroonapandeemiast põhjustatud mõõnast ja tarned on taastunud täies mahus.

NPM Silmet on Sillamäel kolm vabrikut – haruldaste muldmetallide vabrik, haruldaste metallide vabrik ja metallurgiavabrik. Haruldaste muldmetallide vabrik on üks vähestest väljaspool Hiinat asuvatest haruldaste muldmetallide rikastamisüksustest.

Haruldasi muldmetalle kasutata näiteks kõrghoonete või lennukikerede metallkonstruktsioonides, kuvarites, kõlarites, optikaseadmetes, veepuhastusseadmetes, sõidukite katalüsaatorites, magnetites ning paljudes

rohelise- ja taastuvenergiaseadmetes.