Times: Taliban valmistub Kandahari ründamiseks

Ajalehe The Times teatel valmistub islamiorganisatsioon Taliban Kandahari ründamiseks. Kandahar on Talibani endine pealinn.

Talibani võitlejad tegutsevad juba Kandahari äärelinnades, teatas The Times.

"Võitlus on intensiivistunud. Taliban on lähedal ja olukord on halb," ütles kohalik Afganistani valitsusametnik Abduljalil Amin.

"Neljapäeva õhtul oli Talibani tagasitõrjumiseks vaja seitset õhurünnakut. Inimesed põgenevad teistesse provintsidesse. Paljud on siiski oma kodudes lõksus ja neil puudub juurdepääs toidule ja veele," lisas Amin.

USA sõjavägi kinnitas, et korraldas Kandahari provintsi ümbruses Talibani vastu mitu õhurünnakut. Siiski on suur osa USA õhujõududest juba Afganistanist välja viidud. Pentagon ei avaldanud samuti, milliseid relvi rünnakutes kasutati.

Kandahari kaitse tagamiseks, on Afganistani valitsus saatnud juurde lisajõude. Valitsuse peamine prioriteet on kontrollida lennujaama. See võimaldab jätkata Talibani vastaseid õhurünnakuid.

Afganistani valitsuse kõrge ametniku sõnul oleks Kandahari langus märkimisväärne kaotus. "See annaks Talibanile mitte ainult geograafilise eelise, vaid ka suurema legitiimsuse Afganistanis, "ütles ametnik.

Lisaks strateegilisele tähtsusele on Kandaharil Talibani jaoks ka sümboolne tähendus. Kandahari provintsis asutati Talibani organisatsioon.

1994. aastal vallutas Taliban oma endise liidri Muhammad Omari juhtimisel Kandahari. Linnas kehtestati range islamistlik kord. Pärast linna vallutamist kingiti Omarile Kandahari kuulsaim reliikvia-mantel, mis kuulus väidetavalt prohvet Muhamedile.

Pärast Kandahari hõivamist, vallutas Taliban paar aastat hiljem ka riigi pealinna Kabuli. Samal aastal pakkus Omar peavarju ka Osama bin Ladenile, teatas The Times.