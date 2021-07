Michel: EL annab idapartnerlusriikidele 2,3 miljardi euro eest abi

Michel ütles, et idapartnerlusprogramm on vedur, mis soodustab Gruusia, Ukraina ja Moldova majanduse ja heaolu kasvu.

"Tahan rõhutada meie koostöö tulevikku ja öelda, et me anname idapartnerlusriikidele 2,3 miljardi euro ulatuses enneolematut rahaabi, mis annab võimaluse mobiliseerida veel 17 miljardit eurot," ütles Michel konverentsil, kus osalesid ka Gruusia, Moldova ja Ukraina president.

Ta märkis, et idapartnerlusriigid peavad jätkama demokraatlikke reforme.

"Demokraatlik valitsusviis on võtmeks seaduse ülimuslikkuse, õigusemõistmise ja korruptsioonitõrje juurde. See ei ole üksnes poliitiline vajadus, see on võimalus, mille see instrument annab," ütles Michel.

Tema sõnul on idapartnerlus 2009. aastast saanud tegelikkuseks, mis toob kasu kõikidele osalejatele.

Ta lisas, et tänavu detsembris tuleb järjekordne idapartnerluse tippkohtumine.

"Lubame, et EL jääb teie riikide jaoks usaldusväärseks ja tugevaks partneriks ja me loodame, et te saate võetud kohustustega hakkama mitte selleks, et rõõmustada Brüsselit, vaid omaenda rahvaste huvides," ütles Michel.